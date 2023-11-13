Песков рассказал о количестве вывезенных россиян из сектора Газа

На данный момент, благодаря усилиям МИД РФ, МЧС и других ведомств, из сектора Газа удалось вывезти 70 россиян и работа в данном направлении продолжается. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Благодаря усилиям МИД РФ, МЧС и других учреждений удалось вывезти из Газы 70 соотечественников. Еще 90-100 человек могут быть эвакуированы в течение недели, и около 1000 также могут быть освобождены. Мы приветствуем то обстоятельство, что усилия наших дипломатов и служб привели к положительным результатам. Мы довольны содействием, которое нам оказали. Мы рассчитываем на то, что процесс вывода из Газы будет продолжен. Это не означает, что усилия наших дипломатов завершены. Предстоит еще много работы», — заявил Дмитрий Песков.
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