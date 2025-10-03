Более 27 тысяч мирных жителей стали жертвами преступлений киевского режима с 2014 года, из них 7240 человек, включая 225 детей, погибли. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
«С 2014 года возбуждено 8 167 дел о преступлениях киевского режима. По данным следствия, в результате агрессии Украины пострадали 27 тысяч мирных жителей, из которых убиты 7 240, в том числе 225 несовершеннолетних», — говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.
В СК РФ уточнили, что на данный момент по этим делам вынесены обвинительные приговоры в отношении 674 лиц. Расследование остальных преступлений продолжается.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с экстренным заявлением, в котором объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что целью операции не является оккупация украинских территорий. Однако уже в октябре 2022 года Путин подписал законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. С тех пор российские войска продолжают планомерное продвижение в зоне проведения специальной военной операции, освобождая населённые пункты и приближаясь к достижению поставленных президентом задач. Узнавайте о подробностях спецоперации — в сюжете URA.RU.
