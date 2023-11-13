Песков: у Эрдогана есть желание обсудить с Путиным ситуацию в Газе

Разговор на высшем уровне будет согласован в самое ближайшее время, заявил Дмитрий Песков
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Президент Турции Реджеп Эрдоган желает обсудить ситуацию в секторе Газа с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Эрдоган заявил, что хочет переговорить с Путиным о ситуации в Газе. Пока не было подтверждено официальное объявление о такой встрече президентов. Однако разговор на высшем уровне с турецкой стороной будет согласован в ближайшие часы», — заявил Дмитрий Песков.
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