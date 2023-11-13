Песков: у Эрдогана есть желание обсудить с Путиным ситуацию в Газе

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Разговор на высшем уровне будет согласован в самое ближайшее время, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Турции Реджеп Эрдоган желает обсудить ситуацию в секторе Газа с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эрдоган заявил, что хочет переговорить с Путиным о ситуации в Газе. Пока не было подтверждено официальное объявление о такой встрече президентов. Однако разговор на высшем уровне с турецкой стороной будет согласован в ближайшие часы», — заявил Дмитрий Песков.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган желает обсудить ситуацию в секторе Газа с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Эрдоган заявил, что хочет переговорить с Путиным о ситуации в Газе. Пока не было подтверждено официальное объявление о такой встрече президентов. Однако разговор на высшем уровне с турецкой стороной будет согласован в ближайшие часы», — заявил Дмитрий Песков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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