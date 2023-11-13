Свердловские власти пошли на уступки думе конфликтного округа

Власти Свердловской области пошли на торг с протестной думой Пышминского городского округа. В райцентре построят новое образовательное учреждение в обмен на лояльность губернатору.
«В следующем году будут строиться школы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, рабочем поселке Пышма», — сказал областной губернатор Евгений Куйвашев. Такие планы он озвучил на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU.
Сейчас дума Пышмы идет на конфликт с Куйвашевым, не поддерживая отставку главы округа Виктора Соколова, который является фигурантом коррупционного уголовного дела. По данным источника URA.RU, строительство новой школы в поселке должно настроить думу на снятие полномочий с действующего главы.
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