13 ноября 2023

Свердловские власти пошли на уступки думе конфликтного округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие школы N123 в Академическом районе. Екатеринбург , школа 123
Школы будут строить в пяти населенных пунктах региона Фото:

Власти Свердловской области пошли на торг с протестной думой Пышминского городского округа. В райцентре построят новое образовательное учреждение в обмен на лояльность губернатору.

«В следующем году будут строиться школы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, рабочем поселке Пышма», — сказал областной губернатор Евгений Куйвашев. Такие планы он озвучил на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU.

Сейчас дума Пышмы идет на конфликт с Куйвашевым, не поддерживая отставку главы округа Виктора Соколова, который является фигурантом коррупционного уголовного дела. По данным источника URA.RU, строительство новой школы в поселке должно настроить думу на снятие полномочий с действующего главы.

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Власти Свердловской области пошли на торг с протестной думой Пышминского городского округа. В райцентре построят новое образовательное учреждение в обмен на лояльность губернатору. «В следующем году будут строиться школы в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Краснотурьинске, Березовском, рабочем поселке Пышма», — сказал областной губернатор Евгений Куйвашев. Такие планы он озвучил на заседании заксобрания, передает корреспондент URA.RU. Сейчас дума Пышмы идет на конфликт с Куйвашевым, не поддерживая отставку главы округа Виктора Соколова, который является фигурантом коррупционного уголовного дела. По данным источника URA.RU, строительство новой школы в поселке должно настроить думу на снятие полномочий с действующего главы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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