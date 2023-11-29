В Екатеринбурге школьники сломали позвоночник 10-летнему мальчику

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Одноклассники избили мальчика Фото:

В Екатеринбурге одноклассники избили 10-летнего мальчика из-за девочки. Инцидент произошел 20 ноября, когда ребята возвращались из школы. Тогда пострадавший ребенок решил проводить до дома подругу, чем вызвал агрессию у двух одноклассников. Врачи зафиксировали у ребенка перелом позвоночника. Об этом рассказала мама пострадавшего.

«Один из мальчиков душил сына. Потом он ударил со всей силы сына кулаком по лицу, попал в правый глаз, начал бить по голове, а потом обхватил сына за грудь, поднял его и бросил на асфальт. И даже это не остановило одноклассника. Он подошел к сыну и начал бить ногами по всем частям тела. Пока один избивал ребенка, второй всячески обзывал и унижал его», — пишет Е1, ссылаясь на рассказ матери пострадавшего ребенка.

В итоге у мальчика были зафиксированы многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу и сильный отек на спине. В Детской городской клинической больнице №9 ребенка осмотрел травматолог и вынес предварительное заключение: компрессионный перелом позвоночника. Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию.

В полиции Екатеринбурга URA.RU заявили о том, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. «Все участники конфликта установлены и опрошены. После окончания лечения пострадавшего будет установлена тяжесть вреда, причиненного его здоровью», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге одноклассники избили 10-летнего мальчика из-за девочки. Инцидент произошел 20 ноября, когда ребята возвращались из школы. Тогда пострадавший ребенок решил проводить до дома подругу, чем вызвал агрессию у двух одноклассников. Врачи зафиксировали у ребенка перелом позвоночника. Об этом рассказала мама пострадавшего. «Один из мальчиков душил сына. Потом он ударил со всей силы сына кулаком по лицу, попал в правый глаз, начал бить по голове, а потом обхватил сына за грудь, поднял его и бросил на асфальт. И даже это не остановило одноклассника. Он подошел к сыну и начал бить ногами по всем частям тела. Пока один избивал ребенка, второй всячески обзывал и унижал его», — пишет Е1, ссылаясь на рассказ матери пострадавшего ребенка. В итоге у мальчика были зафиксированы многочисленные синяки, ушибы, ссадины с кровоподтеками по всему телу и сильный отек на спине. В Детской городской клинической больнице №9 ребенка осмотрел травматолог и вынес предварительное заключение: компрессионный перелом позвоночника. Мама пострадавшего мальчика обратилась в полицию. В полиции Екатеринбурга URA.RU заявили о том, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку. «Все участники конфликта установлены и опрошены. После окончания лечения пострадавшего будет установлена тяжесть вреда, причиненного его здоровью», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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