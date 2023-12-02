Роспотребнадзор РФ наградил представителя «тюменской матрешки»

02 декабря 2023 в 17:40 Размер текста - 17 +

Елена Левкина награждена медалью за работу в области здравоохранения Фото: Николай Бастриков © URA.RU Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова наградила медалью руководителя Росздравнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Елену Левкину. Об этом сообщил инфоцентр региона. «Елена Левкина получила медаль „За заслуги перед отечественным здравоохранением“. Награду ей вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — написал инфоцентр Тюменской области в telegram-канале. Левкина работает в Росздравнадзоре с самого его основания с 2004 года. По словам инфоцентра, церемония награждения состоялась во время коллегии Росздравнадзора.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова наградила медалью руководителя Росздравнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Елену Левкину. Об этом сообщил инфоцентр региона. «Елена Левкина получила медаль „За заслуги перед отечественным здравоохранением“. Награду ей вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — написал инфоцентр Тюменской области в telegram-канале. Левкина работает в Росздравнадзоре с самого его основания с 2004 года. По словам инфоцентра, церемония награждения состоялась во время коллегии Росздравнадзора.