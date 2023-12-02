Роспотребнадзор РФ наградил представителя «тюменской матрешки»

Елена Левкина награждена медалью за работу в области здравоохранения
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Алла Самойлова наградила медалью руководителя Росздравнадзора по Тюменской области, Югре и Ямалу Елену Левкину. Об этом сообщил инфоцентр региона.
«Елена Левкина получила медаль „За заслуги перед отечественным здравоохранением“. Награду ей вручила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения», — написал инфоцентр Тюменской области в telegram-канале.
Левкина работает в Росздравнадзоре с самого его основания с 2004 года. По словам инфоцентра, церемония награждения состоялась во время коллегии Росздравнадзора.
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