В свердловском городе постоянно поджигают высотку с людьми, власти бессильны

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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Многоэтажка находится в Заречном Фото:

Депутат гордумы Заречного (Свердловская область) Юрий Бутаков требует от местной администрации, прокуратуры и полиции разобраться с проблемой «брежневской» девятиэтажки на Ленина, 28, которую на протяжении нескольких лет периодически поджигают вместе с живущими в ней людьми. В случае бездействия депутат обещает обратиться к губернатору и в ФСБ.

«На протяжении последних лет неизвестные поджигают дом изнутри. Работники управляющей компании, ООО „ДЕЗ“, неоднократно обращались в полицию, но уголовное дело так и не возбудили. Все случаи поджогов оперативно ликвидировали работники МЧС, поэтому жертв удалось избежать. Только за две недели было шесть поджогов», — сказал Бутаков корреспонденту URA.RU.

Накануне ему и членам инициативной группы жителей многоквартирника удалось встретиться с начальником местной полиции Фазилем Искандеровым. Они пожаловались, что, несмотря на все поданные заявления, никто из поджигателей был не задержан и не привлечен к ответственности.

«Искандеров пообещал принять меры — было зарегистрировано очередное заявление о привлечении поджигателей к ответственности. Но нужно понимать, что несколько сотен жильцов дома испытывают ежедневный страх перед завтрашним днем. Если пожар своевременно выявить и локализовать не удастся, то ужасной трагедии, возможно, будет не избежать. Коридоры с дощатыми полами на всех этажах, проживающие в доме пожилые люди — все это только усугубит сценарий развития возможных трагических событий», — говорит Бутаков.

Также депутат направил обращение на имя мэра Заречного Андрея Захарцева (на звонок и сообщения корреспондента URA.RU не ответил). Бутаков намерен заявить о проблеме на предстоящих заседаниях гордумы и на депутатской комиссии по соцполитике. «В случае, если ничего не поменяется, буду готовить заявление в городскую антитеррористическую комиссию и на имя губернатора Евгения Куйвашева», — резюмировал Бутаков.

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Депутат гордумы Заречного (Свердловская область) Юрий Бутаков требует от местной администрации, прокуратуры и полиции разобраться с проблемой «брежневской» девятиэтажки на Ленина, 28, которую на протяжении нескольких лет периодически поджигают вместе с живущими в ней людьми. В случае бездействия депутат обещает обратиться к губернатору и в ФСБ. «На протяжении последних лет неизвестные поджигают дом изнутри. Работники управляющей компании, ООО „ДЕЗ“, неоднократно обращались в полицию, но уголовное дело так и не возбудили. Все случаи поджогов оперативно ликвидировали работники МЧС, поэтому жертв удалось избежать. Только за две недели было шесть поджогов», — сказал Бутаков корреспонденту URA.RU. Накануне ему и членам инициативной группы жителей многоквартирника удалось встретиться с начальником местной полиции Фазилем Искандеровым. Они пожаловались, что, несмотря на все поданные заявления, никто из поджигателей был не задержан и не привлечен к ответственности. «Искандеров пообещал принять меры — было зарегистрировано очередное заявление о привлечении поджигателей к ответственности. Но нужно понимать, что несколько сотен жильцов дома испытывают ежедневный страх перед завтрашним днем. Если пожар своевременно выявить и локализовать не удастся, то ужасной трагедии, возможно, будет не избежать. Коридоры с дощатыми полами на всех этажах, проживающие в доме пожилые люди — все это только усугубит сценарий развития возможных трагических событий», — говорит Бутаков. Также депутат направил обращение на имя мэра Заречного Андрея Захарцева (на звонок и сообщения корреспондента URA.RU не ответил). Бутаков намерен заявить о проблеме на предстоящих заседаниях гордумы и на депутатской комиссии по соцполитике. «В случае, если ничего не поменяется, буду готовить заявление в городскую антитеррористическую комиссию и на имя губернатора Евгения Куйвашева», — резюмировал Бутаков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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