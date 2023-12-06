Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы*

07 декабря 2023 в 06:36 Размер текста - 17 +

Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян, которые якобы причастны к политическому преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурза (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел. Новость по теме Кто такой Владимир Кара-Мурза* и за что его посадили Следуя списку , который был опубликован на сайте правительства Австралии, под санкции попали три предполагаемых сотрудника ФСБ России. Также в документе отмечены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, судья Басманного райсуда Елена Ленская, прокурор Борис Локтионов, замглавы Минюста Олег Свириденко, начальник Главного следственного управления Денис Колесников и следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин. В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. На Владимира возбудили уголовное дело за госизмену и распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет Кара-Мурза оказывал помощь организациям, которые представляли опасность по отношению к России, передает RT. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян, которые якобы причастны к политическому преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурза (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел. Следуя списку, который был опубликован на сайте правительства Австралии, под санкции попали три предполагаемых сотрудника ФСБ России. Также в документе отмечены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, судья Басманного райсуда Елена Ленская, прокурор Борис Локтионов, замглавы Минюста Олег Свириденко, начальник Главного следственного управления Денис Колесников и следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин. В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. На Владимира возбудили уголовное дело за госизмену и распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет Кара-Мурза оказывал помощь организациям, которые представляли опасность по отношению к России, передает RT. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом