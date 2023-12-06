Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы*

Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян, которые якобы причастны к политическому преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурза (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел.
Следуя списку, который был опубликован на сайте правительства Австралии, под санкции попали три предполагаемых сотрудника ФСБ России. Также в документе отмечены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, судья Басманного райсуда Елена Ленская, прокурор Борис Локтионов, замглавы Минюста Олег Свириденко, начальник Главного следственного управления Денис Колесников и следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.
В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. На Владимира возбудили уголовное дело за госизмену и распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет Кара-Мурза оказывал помощь организациям, которые представляли опасность по отношению к России, передает RT.
*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян, которые якобы причастны к политическому преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурза (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел. Следуя списку, который был опубликован на сайте правительства Австралии, под санкции попали три предполагаемых сотрудника ФСБ России. Также в документе отмечены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, судья Басманного райсуда Елена Ленская, прокурор Борис Локтионов, замглавы Минюста Олег Свириденко, начальник Главного следственного управления Денис Колесников и следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин. В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. На Владимира возбудили уголовное дело за госизмену и распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет Кара-Мурза оказывал помощь организациям, которые представляли опасность по отношению к России, передает RT. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом