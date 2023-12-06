06 декабря 2023

Австралия ввела санкции против 13 россиян из-за Кара-Мурзы*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Съезд партии "Яблоко". Москва, кара-мурза владимир, съезд яблока
Владимир Кара-Мурза приговорен к 25 годам лишения свободы Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян, которые якобы причастны к политическому преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурза (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел.

Новость по теме
Кто такой Владимир Кара-Мурза* и за что его посадили

Следуя списку, который был опубликован на сайте правительства Австралии, под санкции попали три предполагаемых сотрудника ФСБ России. Также в документе отмечены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, судья Басманного райсуда Елена Ленская, прокурор Борис Локтионов, замглавы Минюста Олег Свириденко, начальник Главного следственного управления Денис Колесников и следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин.

В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. На Владимира возбудили уголовное дело за госизмену и распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет Кара-Мурза оказывал помощь организациям, которые представляли опасность по отношению к России, передает RT.

*Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Австралия ввела санкции в отношении 13 россиян, которые якобы причастны к политическому преследованию оппозиционера Владимира Кара-Мурза (признан иностранным агентом в России). Об этом сообщили в пресс-службе австралийского министерства иностранных дел. Следуя списку, который был опубликован на сайте правительства Австралии, под санкции попали три предполагаемых сотрудника ФСБ России. Также в документе отмечены судьи Мосгорсуда Виталий Белицкий и Екатерина Дорохина, судья Басманного райсуда Елена Ленская, прокурор Борис Локтионов, замглавы Минюста Олег Свириденко, начальник Главного следственного управления Денис Колесников и следователь Главного следственного управления СКР Андрей Задачин. В апреле 2023 года Кара-Мурза был приговорен Мосгорсудом к 25 годам тюремного заключения. На Владимира возбудили уголовное дело за госизмену и распространение фейков о российской армии. Сообщалось, что на протяжении нескольких лет Кара-Мурза оказывал помощь организациям, которые представляли опасность по отношению к России, передает RT. *Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...