«Должна быть жесткая конкуренция»: в Кремле оценили идею мессенджера с функциями «Госуслуг»

Песков: в России должны появиться свои конкурентоспособные мессенджеры
© Служба новостей «URA.RU»
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В России должна сложиться жесткая конкуренция мессенджеров
В России должна сложиться жесткая конкуренция мессенджеров Фото:

Появление в России национального конкурентоспособного мессенджера — это очень здорово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Появление национального мессенджера — это очень здорово, при условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в России должны появиться несколько мессенджеров для формирования конкурентной среды, поскольку только в условиях жесткой конкуренции могут развиваться мессенджеры.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании уникального приложения, которое объединит в себе мессенджер и целый ряд сервисов. По сути, эта разработка должна стать более масштабной версией «Госуслуг». 

Минцифры РФ отказались от интеграции «Госуслуг» с Telegram и заявили о стремлении к сотрудничеству только с российскими сервисами. Об этом пишет «Царьград2.

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Появление в России национального конкурентоспособного мессенджера — это очень здорово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Появление национального мессенджера — это очень здорово, при условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в России должны появиться несколько мессенджеров для формирования конкурентной среды, поскольку только в условиях жесткой конкуренции могут развиваться мессенджеры. Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании уникального приложения, которое объединит в себе мессенджер и целый ряд сервисов. По сути, эта разработка должна стать более масштабной версией «Госуслуг».  Минцифры РФ отказались от интеграции «Госуслуг» с Telegram и заявили о стремлении к сотрудничеству только с российскими сервисами. Об этом пишет «Царьград2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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