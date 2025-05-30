«Должна быть жесткая конкуренция»: в Кремле оценили идею мессенджера с функциями «Госуслуг»

Появление в России национального конкурентоспособного мессенджера — это очень здорово. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Появление национального мессенджера — это очень здорово, при условии, что это будет конкурентоспособный мессенджер», — сообщил Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь отметил, что в России должны появиться несколько мессенджеров для формирования конкурентной среды, поскольку только в условиях жесткой конкуренции могут развиваться мессенджеры.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о создании уникального приложения, которое объединит в себе мессенджер и целый ряд сервисов. По сути, эта разработка должна стать более масштабной версией «Госуслуг».
Минцифры РФ отказались от интеграции «Госуслуг» с Telegram и заявили о стремлении к сотрудничеству только с российскими сервисами. Об этом пишет «Царьград2.
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