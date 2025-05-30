Россиянам рассказали, что будет дальше с ценами на удобрения

Патрушев: в 2025 году цены на минеральные удобрения в РФ останутся стабильными
© Служба новостей «URA.RU»
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В ноябре постановление правительства по удобрениям может быть продлено
В ноябре постановление правительства по удобрениям может быть продлено Фото:

В 2025 году стоимость минеральных удобрений останется на стабильном уровне. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

«Надеюсь, что у нас так же, как и раньше, цены на минеральные удобрения будут стабильными», — рассказал Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума. Он отметил, что в последние годы государственные органы осуществляют целенаправленное регулирование цен на эту продукцию.

По словам Патрушева, в мае текущего года было подписано очередное постановление правительства, в соответствии с которым меры по регулированию продлены до ноября этого года. В настоящее время установлены фиксированные цены, а поставщики минеральных удобрений обязаны обеспечить поставки продукции на внутренний рынок в необходимом объеме и по прозрачным ценам, после чего допускается экспорт продукции.

В то же время большинство депутатов Европейского парламента высказались в поддержку предложения об увеличении таможенных тарифов на ввоз удобрений из России и Белоруссии. За принятие соответствующего документа проголосовали 411 парламентариев, против высказались 100, еще 78 воздержались, передает «Ридус».

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В 2025 году стоимость минеральных удобрений останется на стабильном уровне. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. «Надеюсь, что у нас так же, как и раньше, цены на минеральные удобрения будут стабильными», — рассказал Патрушев на открытии Всероссийского зернового форума. Он отметил, что в последние годы государственные органы осуществляют целенаправленное регулирование цен на эту продукцию. По словам Патрушева, в мае текущего года было подписано очередное постановление правительства, в соответствии с которым меры по регулированию продлены до ноября этого года. В настоящее время установлены фиксированные цены, а поставщики минеральных удобрений обязаны обеспечить поставки продукции на внутренний рынок в необходимом объеме и по прозрачным ценам, после чего допускается экспорт продукции. В то же время большинство депутатов Европейского парламента высказались в поддержку предложения об увеличении таможенных тарифов на ввоз удобрений из России и Белоруссии. За принятие соответствующего документа проголосовали 411 парламентариев, против высказались 100, еще 78 воздержались, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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