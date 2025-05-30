Песков рассказал, когда встретятся Путин, Зеленский и Трамп

Президент России Владимир Путин принципиально поддерживает проведение встреч на высшем уровне с лидерами Украины и США, однако настаивает на тщательной подготовке подобных контактов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение главы МИД Турции Хакана Фидана о готовности Анкары принять переговоры между президентами России, США и Украины. Только тогда будут определены сроки встреч глав государств по разрешению украинского конфликта.
«Президент Путин неоднократно отмечал, что в целом поддерживает идею контактов на высшем уровне — они востребованы. Но такие встречи должны быть детально проработаны и подготовлены. Главная задача — достичь конкретного результата по итогам переговоров делегаций. Только после этого можно говорить о проведении саммита», — подчеркнул официальный представитель Кремля в разговоре с журналистами. Его слова передает корреспондент ГКФюКГ/
Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности Анкары принять у себя президентов Турции, России, США и Украины для обсуждения путей урегулирования конфликта. Турецкая сторона выразила уверенность, что страна располагает достаточным дипломатическим опытом для организации прямых переговоров между лидерами.
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