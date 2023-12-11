Путин оставил послание морякам в дневнике. Видео

11 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

ВМФ обеспечит России должную безопасность, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU С высококвалифицированными моряками и современными кораблями Россия будет чувствовать себя безопасной. Такое послание морякам ВМФ РФ написал президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». «С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности», — написал Путин в дневнике. Запись была показана в эфире программы журналиста Павла Зарубина. На церемонии поднятия флагов Владимир Путин заявил, что Россия повышает свою морскую мощь. Он отметил, что страна продолжит работу над укреплением флота и оснастит его самой современной техникой. Кроме того, будет увеличено серийное производство.

С высококвалифицированными моряками и современными кораблями Россия будет чувствовать себя безопасной. Такое послание морякам ВМФ РФ написал президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». «С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности», — написал Путин в дневнике. Запись была показана в эфире программы журналиста Павла Зарубина. На церемонии поднятия флагов Владимир Путин заявил, что Россия повышает свою морскую мощь. Он отметил, что страна продолжит работу над укреплением флота и оснастит его самой современной техникой. Кроме того, будет увеличено серийное производство.