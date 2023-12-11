Путин оставил послание морякам в дневнике. Видео

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
ВМФ обеспечит России должную безопасность, заявил Владимир Путин Фото:

С высококвалифицированными моряками и современными кораблями Россия будет чувствовать себя безопасной. Такое послание морякам ВМФ РФ написал президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III».

«С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности», — написал Путин в дневнике. Запись была показана в эфире программы журналиста Павла Зарубина.

На церемонии поднятия флагов Владимир Путин заявил, что Россия повышает свою морскую мощь. Он отметил, что страна продолжит работу над укреплением флота и оснастит его самой современной техникой. Кроме того, будет увеличено серийное производство.

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С высококвалифицированными моряками и современными кораблями Россия будет чувствовать себя безопасной. Такое послание морякам ВМФ РФ написал президент России Владимир Путин на церемонии поднятия флагов на двух атомных подлодках «Красноярск» и «Император Александр III». «С такими моряками, с такими кораблями Россия будет чувствовать себя в безопасности», — написал Путин в дневнике. Запись была показана в эфире программы журналиста Павла Зарубина. На церемонии поднятия флагов Владимир Путин заявил, что Россия повышает свою морскую мощь. Он отметил, что страна продолжит работу над укреплением флота и оснастит его самой современной техникой. Кроме того, будет увеличено серийное производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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