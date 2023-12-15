Элитный курорт на челябинском озере выиграл спор из-за дороги с ГУ лесами

Юристы курорта на Тургояке выиграли спор у ГУ лесами области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Элитный курорт «Золотой пляж» на озере Тургояк под Миассом (Челябинская область) выиграл спор с Главным управлением лесами региона (ГУ лесами) из-за дороги. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, юристы курорта добились изменения статуса объекта.

«Признать недействительным распоряжение Главного управления лесами Челябинской области в части указания категории земель испрашиваемого участка — земли лесного фонда. Обязать ведомство устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ООО „Золотой пляж“», — отмечено в документе.

Спор разгорелся вокруг объекта, принадлежащего «Золотому пляжу» на праве собственности. Дорога общей площадью чуть больше 11 тысяч кв. метров проходит по лесу. Туристы, приезжающие на курорт, добираются до него по этой артерии, поэтому представители курорта решили сформировать участок. Сделать этого при обращении в ГУ лесами не получилось. Ведомство сослалось на то, что объект находится на земле, относящейся к категории лесного фонда. Участок частично входит в охранную зону памятника природы — озера Тургояк.

Поддержав доводы юристов «Золотого пляжа», суд установил, что к лесам могут относиться не только земли с растительностью, но и нелесные: болота, каменистые участки, объекты инфраструктуры. Дорога технологически связана с курортом и может быть отнесена к землям особо охраняемых территорий. Кроме того, право собственности на трассу возникло до января 2016 года. А согласно закону отказать в согласовании схемы расположения при таких обстоятельствах нельзя.

Решение в законную силу пока не вступило и в течение месяца может быть обжаловано. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к сторонам спора, однако ответы не поступили.