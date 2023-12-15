15 декабря 2023

Екатеринбург лидирует по количеству ледовых катков среди городов-миллионников

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка Убрир у Екатеринбург Арены. Екатеринбург, каток убрир
106 ледовых катков города будет подготовленно для игры в хоккей Фото:

Екатеринбург является лидером по количеству катков среди всех городов-миллионников России. В 2023 году на территории города расположится 164 площадки на площади 230 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Уральская столица — лидер среди городов-миллионников по количеству плоскостных сооружений. По плану, во всех 8 районах зальют 164 катка — их общая площадь составит почти 230 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга.

В основном места для зимнего спорта расположатся во дворах многоквартирных домов — 35, около школ — 42 и в общественных пространствах. Для игры в хоккей будет оборудовано 106 площадок. Уточняется, что в каждом районе Екатеринбурга оборудовано не менее 15 катков. Больше всего в Октябрьском районе — там находится 31 ледовая площадка.

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Екатеринбург является лидером по количеству катков среди всех городов-миллионников России. В 2023 году на территории города расположится 164 площадки на площади 230 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе мэрии города. «Уральская столица — лидер среди городов-миллионников по количеству плоскостных сооружений. По плану, во всех 8 районах зальют 164 катка — их общая площадь составит почти 230 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга. В основном места для зимнего спорта расположатся во дворах многоквартирных домов — 35, около школ — 42 и в общественных пространствах. Для игры в хоккей будет оборудовано 106 площадок. Уточняется, что в каждом районе Екатеринбурга оборудовано не менее 15 катков. Больше всего в Октябрьском районе — там находится 31 ледовая площадка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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