На Украине активистов в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

В украинском Николаеве участников пикета в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
«В Николаеве участники акции „Деньги на ВСУ“ не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги», — передает издание. По данным СМИ, в пикете принимали участия более 30 человек.
Во время акции в поддержку ВСУ была объявлена воздушная тревога, и полицейские посоветовали пикетчикам разойтись или пройти в бомбоубежище в горсовете. Но, как уточняет издание, дверь им не открыли. Охранник только сказал, что тревогу уже отбили. Николаевские полицейские завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.
Это не первый случай, когда украинцев отказываются пускать в бомбоубежище. Например, ранее охранник одной из школ в Киеве не пустил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика в бомбоубежище во время тревоги. Он объяснил это тем, что дети были с собакой.
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