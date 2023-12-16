16 декабря 2023

На Украине активистов в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
© Служба новостей «URA.RU»
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Местные жители в подвале дома в Докучаевске Докучаевск ДНР, подвал, донецкая народная республика, бомбоубежище, артобстрел, докучаевск
Пикетчиков не пустили в бомбоубежище в Николаеве Фото:
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В украинском Николаеве участников пикета в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«В Николаеве участники акции „Деньги на ВСУ“ не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги», — передает издание. По данным СМИ, в пикете принимали участия более 30 человек.

Во время акции в поддержку ВСУ была объявлена воздушная тревога, и полицейские посоветовали пикетчикам разойтись или пройти в бомбоубежище в горсовете. Но, как уточняет издание, дверь им не открыли. Охранник только сказал, что тревогу уже отбили. Николаевские полицейские завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда украинцев отказываются пускать в бомбоубежище. Например, ранее охранник одной из школ в Киеве не пустил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика в бомбоубежище во время тревоги. Он объяснил это тем, что дети были с собакой.

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В украинском Николаеве участников пикета в поддержку ВСУ отказались пускать в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом сообщает издание «Украинская правда». «В Николаеве участники акции „Деньги на ВСУ“ не смогли попасть в укрытие горсовета во время воздушной тревоги», — передает издание. По данным СМИ, в пикете принимали участия более 30 человек. Во время акции в поддержку ВСУ была объявлена воздушная тревога, и полицейские посоветовали пикетчикам разойтись или пройти в бомбоубежище в горсовете. Но, как уточняет издание, дверь им не открыли. Охранник только сказал, что тревогу уже отбили. Николаевские полицейские завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Это не первый случай, когда украинцев отказываются пускать в бомбоубежище. Например, ранее охранник одной из школ в Киеве не пустил 11-летнюю девочку и 12-летнего мальчика в бомбоубежище во время тревоги. Он объяснил это тем, что дети были с собакой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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