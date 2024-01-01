Турция обозначила сроки создания газового хаба с Россией

РИАН: РФ и Турция обсудят «дорожную карту» газового хаба в конце января

01 января 2024 в 15:56 Размер текста - 17 +

Реализация «дорожной карты» может начаться в 2024 году, уверен Александр Новак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Турция рассчитывает, что в конце января она будет обсуждать с Россией создание «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом сообщил источник РИА Новости, который знаком с ситуацией. «Приблизительно с конца января — начала февраля [начнутся переговоры по „дорожной карте“ газового хаба]», — заявил источник. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что стороны договорились принять ее в ближайшее время, а реализация проекта может начаться уже в этом году. В октябре 2022 года, когда были подорваны «Северные потоки», Россия задумалась о новой газовой ветке, которая проходила через Черном море. Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции, чтобы перенаправлять энергоресурс в другие страны. На данный момент идет активное обсуждение строительства хаба между «Газпромом» и турецкой компанией Botas. Как отмечал Новак, в проект может подключиться и Азербайджан, передает RT.

Турция рассчитывает, что в конце января она будет обсуждать с Россией создание «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом сообщил источник РИА Новости, который знаком с ситуацией. «Приблизительно с конца января — начала февраля [начнутся переговоры по „дорожной карте“ газового хаба]», — заявил источник. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что стороны договорились принять ее в ближайшее время, а реализация проекта может начаться уже в этом году. В октябре 2022 года, когда были подорваны «Северные потоки», Россия задумалась о новой газовой ветке, которая проходила через Черном море. Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции, чтобы перенаправлять энергоресурс в другие страны. На данный момент идет активное обсуждение строительства хаба между «Газпромом» и турецкой компанией Botas. Как отмечал Новак, в проект может подключиться и Азербайджан, передает RT.