Турция обозначила сроки создания газового хаба с Россией

РИАН: РФ и Турция обсудят «дорожную карту» газового хаба в конце января
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Реализация «дорожной карты» может начаться в 2024 году, уверен Александр Новак Фото:

Турция рассчитывает, что в конце января она будет обсуждать с Россией создание «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом сообщил источник РИА Новости, который знаком с ситуацией.

«Приблизительно с конца января — начала февраля [начнутся переговоры по „дорожной карте“ газового хаба]», — заявил источник. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что стороны договорились принять ее в ближайшее время, а реализация проекта может начаться уже в этом году.

В октябре 2022 года, когда были подорваны «Северные потоки», Россия задумалась о новой газовой ветке, которая проходила через Черном море. Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции, чтобы перенаправлять энергоресурс в другие страны.

На данный момент идет активное обсуждение строительства хаба между «Газпромом» и турецкой компанией Botas. Как отмечал Новак, в проект может подключиться и Азербайджан, передает RT.

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Турция рассчитывает, что в конце января она будет обсуждать с Россией создание «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом сообщил источник РИА Новости, который знаком с ситуацией. «Приблизительно с конца января — начала февраля [начнутся переговоры по „дорожной карте“ газового хаба]», — заявил источник. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что стороны договорились принять ее в ближайшее время, а реализация проекта может начаться уже в этом году. В октябре 2022 года, когда были подорваны «Северные потоки», Россия задумалась о новой газовой ветке, которая проходила через Черном море. Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции, чтобы перенаправлять энергоресурс в другие страны. На данный момент идет активное обсуждение строительства хаба между «Газпромом» и турецкой компанией Botas. Как отмечал Новак, в проект может подключиться и Азербайджан, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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