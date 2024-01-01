Турция обозначила сроки создания газового хаба с Россией

Турция рассчитывает, что в конце января она будет обсуждать с Россией создание «дорожной карты» газового хаба в Турции. Об этом сообщил источник РИА Новости, который знаком с ситуацией.
«Приблизительно с конца января — начала февраля [начнутся переговоры по „дорожной карте“ газового хаба]», — заявил источник. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что стороны договорились принять ее в ближайшее время, а реализация проекта может начаться уже в этом году.
В октябре 2022 года, когда были подорваны «Северные потоки», Россия задумалась о новой газовой ветке, которая проходила через Черном море. Президент РФ Владимир Путин предложил создать газовый хаб в Турции, чтобы перенаправлять энергоресурс в другие страны.
На данный момент идет активное обсуждение строительства хаба между «Газпромом» и турецкой компанией Botas. Как отмечал Новак, в проект может подключиться и Азербайджан, передает RT.
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