Финляндия сделает новый шаг против России

Финляндия намерена запретить экспорт российского СПГ в 2025 году

05 января 2024 в 14:57 Размер текста - 17 +

Мюкканен заявил, что целью Финляндии является запретить импорт российского СПГ в страну в 2025 году Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Финляндия готовится вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну. Предварительно известно, что это произойдет в 2025 году. Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюкканен. «Я не хочу обещать какую-то конкретную дату [запрета импорта СПГ из России], но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — передает Helsingin Sanomat слова Мюкканена. Он добавил, что в качестве цели ставится введение запрета в 2025 году. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит закон, согласно которому компании смогут выйти из контрактов по поставкам газа из России и Белоруссии без необходимости оплаты компенсации. Отмечается, что каждая страна, входящая в ЕС, получит право запрещать белорусским и российским компаниям приобретать мощности в своих терминалах и газопроводах СПГ.

Финляндия готовится вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну. Предварительно известно, что это произойдет в 2025 году. Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюкканен. «Я не хочу обещать какую-то конкретную дату [запрета импорта СПГ из России], но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — передает Helsingin Sanomat слова Мюкканена. Он добавил, что в качестве цели ставится введение запрета в 2025 году. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит закон, согласно которому компании смогут выйти из контрактов по поставкам газа из России и Белоруссии без необходимости оплаты компенсации. Отмечается, что каждая страна, входящая в ЕС, получит право запрещать белорусским и российским компаниям приобретать мощности в своих терминалах и газопроводах СПГ.