05 января 2024

Финляндия сделает новый шаг против России

Финляндия намерена запретить экспорт российского СПГ в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Мюкканен заявил, что целью Финляндии является запретить импорт российского СПГ в страну в 2025 году Фото:
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Финляндия готовится вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну. Предварительно известно, что это произойдет в 2025 году. Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюкканен.

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату [запрета импорта СПГ из России], но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — передает Helsingin Sanomat слова Мюкканена. Он добавил, что в качестве цели ставится введение запрета в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит закон, согласно которому компании смогут выйти из контрактов по поставкам газа из России и Белоруссии без необходимости оплаты компенсации. Отмечается, что каждая страна, входящая в ЕС, получит право запрещать белорусским и российским компаниям приобретать мощности в своих терминалах и газопроводах СПГ.

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Финляндия готовится вести запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страну. Предварительно известно, что это произойдет в 2025 году. Об этом сообщил министр климата и окружающей среды Финляндии Кай Мюкканен. «Я не хочу обещать какую-то конкретную дату [запрета импорта СПГ из России], но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — передает Helsingin Sanomat слова Мюкканена. Он добавил, что в качестве цели ставится введение запрета в 2025 году. Ранее сообщалось, что Евросоюз готовит закон, согласно которому компании смогут выйти из контрактов по поставкам газа из России и Белоруссии без необходимости оплаты компенсации. Отмечается, что каждая страна, входящая в ЕС, получит право запрещать белорусским и российским компаниям приобретать мощности в своих терминалах и газопроводах СПГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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