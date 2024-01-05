Вице-спикер Госдумы вмешалась в скандал с избиением школьницы в Нижнем Тагиле

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову (соцполитика) и прокуратуру из-за избиения школьницы братьями-азербайджанцами в Нижнем Тагиле. Об этом Кузнецова рассказала в своем telegram-канале.
«Мы обращаемся к замгубернатора по социальным вопросам Свердловской области, чтобы пострадавшему ребенку была оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Также мы обращаемся в региональную прокуратуру с целью проверки законности действий субъектов органов системы профилактики», — написала депутат, бывший десткий омбудсмен РФ.
Кузнецова добавила, что направила допрос также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по принятым мерам. Ее сообщение вышло до того, как департамент информполитики Свердловской области сообщил о проверке, инициированной как раз Крековым.
Избиение произошло 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. (братья) в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников напали на мальчика и девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН. А в отношении их родителей возбуждено административное производство (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Также Фергана может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу.
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