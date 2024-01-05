Вице-спикер Госдумы вмешалась в скандал с избиением школьницы в Нижнем Тагиле

05 января 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

Кузнецова обратилась в прокуратуру по Свердловской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову (соцполитика) и прокуратуру из-за избиения школьницы братьями-азербайджанцами в Нижнем Тагиле. Об этом Кузнецова рассказала в своем telegram-канале. «Мы обращаемся к замгубернатора по социальным вопросам Свердловской области, чтобы пострадавшему ребенку была оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Также мы обращаемся в региональную прокуратуру с целью проверки законности действий субъектов органов системы профилактики», — написала депутат, бывший десткий омбудсмен РФ. Кузнецова добавила, что направила допрос также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по принятым мерам. Ее сообщение вышло до того, как департамент информполитики Свердловской области сообщил о проверке, инициированной как раз Крековым. Избиение произошло 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. (братья) в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников напали на мальчика и девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН. А в отношении их родителей возбуждено административное производство (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Также Фергана может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова обратилась к замгубернатора Свердловской области Павлу Крекову (соцполитика) и прокуратуру из-за избиения школьницы братьями-азербайджанцами в Нижнем Тагиле. Об этом Кузнецова рассказала в своем telegram-канале. «Мы обращаемся к замгубернатора по социальным вопросам Свердловской области, чтобы пострадавшему ребенку была оказана вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Также мы обращаемся в региональную прокуратуру с целью проверки законности действий субъектов органов системы профилактики», — написала депутат, бывший десткий омбудсмен РФ. Кузнецова добавила, что направила допрос также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по принятым мерам. Ее сообщение вышло до того, как департамент информполитики Свердловской области сообщил о проверке, инициированной как раз Крековым. Избиение произошло 29 декабря возле школы №56. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. (братья) в присутствии своей матери Ферганы и одноклассников напали на мальчика и девочку-сироту. Она была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Лишь спустя несколько дней — когда о ситуации стали писать блогеры и СМИ — силовики завели уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Рашад и Камал поставлены на учет в ПДН. А в отношении их родителей возбуждено административное производство (наказание — предупреждение или штраф до 500 рублей). Также Фергана может стать фигурантом уголовного дела. Известно, что она как минимум не мешала своим сыновьям бить одноклассницу.