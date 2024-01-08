08 января 2024

Следователи показали дом, в котором сгорел трехлетний челябинец. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
На месте пожара работает следственная группа Фото:

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео сгоревшего дома в СНТ «Юбилейный», в котором погиб трехлетний мальчик. Судя по кадрам, строение выгорело полностью.

В доме из-за пожара обрушилась крыша, все стены обгорели. На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Дом сгорел вечером 8 января. В нем погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео сгоревшего дома в СНТ «Юбилейный», в котором погиб трехлетний мальчик. Судя по кадрам, строение выгорело полностью. В доме из-за пожара обрушилась крыша, все стены обгорели. На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дом сгорел вечером 8 января. В нем погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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