На месте пожара работает следственная группа
Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео сгоревшего дома в СНТ «Юбилейный», в котором погиб трехлетний мальчик. Судя по кадрам, строение выгорело полностью.
В доме из-за пожара обрушилась крыша, все стены обгорели. На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Дом сгорел вечером 8 января. В нем погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
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