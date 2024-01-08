Следователи показали дом, в котором сгорел трехлетний челябинец. Видео

09 января 2024 в 11:35 Размер текста - 17 +

На месте пожара работает следственная группа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео сгоревшего дома в СНТ «Юбилейный», в котором погиб трехлетний мальчик. Судя по кадрам, строение выгорело полностью. В доме из-за пожара обрушилась крыша, все стены обгорели. На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дом сгорел вечером 8 января. В нем погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Пресс-служба СКР по Челябинской области опубликовала видео сгоревшего дома в СНТ «Юбилейный», в котором погиб трехлетний мальчик. Судя по кадрам, строение выгорело полностью. В доме из-за пожара обрушилась крыша, все стены обгорели. На месте работает следственная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дом сгорел вечером 8 января. В нем погиб трехлетний мальчик. По предварительным данным, причиной произошедшего стало короткое замыкание электрической проводки. По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).