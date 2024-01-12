12 января 2024

Российские пилоты недовольны взлетно-посадочной полосой в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибытие рейса из Амстердама в Кольцово с цветами на борту. Екатеринбург, снег, взлетная полоса, самолет
В «Аэрофлоте» выросло число обращений о подготовке аэродромов Фото:

В России пилоты стали чаще жаловаться на неудовлетворительное состояние летных полей. В число аэропортов с некачественной подготовкой к приему и выпуску самолетов попал Челябинск. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

«Необходимо обратить внимание на состояние аэродромных покрытий при полетах на аэродром Челябинска. <…> Данные вопросы находятся на контроле прокуратуры», — уточняет пресс-служба ведомства в своем в своем telegram-канале.

Как сообщает telegram-канал про российскую гражданскую авиацию «Авиаторщина», как минимум в «Аэрофлоте» зафиксировано число обращений от пилотов о неудовлетворительной подготовке аэродромов к приему и выпуску самолетов. Пилотам нужно обращаться повышенное внимание на состояние летного поля при полетах в Челябинск, Уфу, Хабаровск и Ханты-Мансийск. Об этом говорится в письме директора департамента производства полетов «Аэрофлота» Игоря Бурыкина, которое он разослал летному составу.

Уральская транспортная прокуратура сообщает, что по данным на 13 января 2024 года коэффициент сцепления на аэродроме в Челябинске находится в пределах нормы. Но прокурорами инициированы надзорные мероприятия по содержанию и эксплуатации взлетно-посадочной полосы.

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» 26 декабря 2023 года после приземления в аэропорту Челябинска уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач. В авиакомпании отметили, что аэропорт Челябинска не обеспечил удовлетворительную уборку снега на рулежной дорожке. В пресс-службе аэропорта заявили, что постоянно ведут расчистку и обработку взлетно-посадочных полос от снега и льда.

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В России пилоты стали чаще жаловаться на неудовлетворительное состояние летных полей. В число аэропортов с некачественной подготовкой к приему и выпуску самолетов попал Челябинск. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства. «Необходимо обратить внимание на состояние аэродромных покрытий при полетах на аэродром Челябинска. <…> Данные вопросы находятся на контроле прокуратуры», — уточняет пресс-служба ведомства в своем в своем telegram-канале. Как сообщает telegram-канал про российскую гражданскую авиацию «Авиаторщина», как минимум в «Аэрофлоте» зафиксировано число обращений от пилотов о неудовлетворительной подготовке аэродромов к приему и выпуску самолетов. Пилотам нужно обращаться повышенное внимание на состояние летного поля при полетах в Челябинск, Уфу, Хабаровск и Ханты-Мансийск. Об этом говорится в письме директора департамента производства полетов «Аэрофлота» Игоря Бурыкина, которое он разослал летному составу. Уральская транспортная прокуратура сообщает, что по данным на 13 января 2024 года коэффициент сцепления на аэродроме в Челябинске находится в пределах нормы. Но прокурорами инициированы надзорные мероприятия по содержанию и эксплуатации взлетно-посадочной полосы. Рейс авиакомпании «Аэрофлот» 26 декабря 2023 года после приземления в аэропорту Челябинска уперся в сугроб. Для вызволения техники потребовался тягач. В авиакомпании отметили, что аэропорт Челябинска не обеспечил удовлетворительную уборку снега на рулежной дорожке. В пресс-службе аэропорта заявили, что постоянно ведут расчистку и обработку взлетно-посадочных полос от снега и льда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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