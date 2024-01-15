Челябинка вернула деньги, заплаченные мошенникам за фигурное катание

Деньги удалось вернуть с помощью услуги чарджбека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска Ольга Васильева вернула деньги, заплаченные мошенникам за липовые билеты на чемпионат по фигурному катанию. Как Васильева рассказала URA.RU, чарджбек челябинке сделал Сбербанк России.

«Сбербанк вернул 15 тысяч рублей по услуге чарджбека. Уплаченные мошенникам за липовые билеты средства им в итоге не достались», — сообщила URA.RU Васильева.

Женщина приобрела три билета на спортивный чемпионат в Челябинске, трижды переплатив их цену. Перечислив деньги, челябинка забеспокоилась, когда в течение 15 минут не получила документы на ящик электронной почты. Жительница сразу обратилась в банк и написала заявление в полицию. В службе поддержки сайта, которому были отданы средства, полиции заявили, что билеты будут высланы перед мероприятием. Однако расследование, которое предприняла сама Васильева, показало, что билеты выписаны на места, уже проданные организаторами чемпионата другим лицам.

Средства вернулись не сразу. Как URA.RU уточнили в пресс-службе Сбербанка, потребовалось время, чтобы связаться с банком, в эквайринговой сети которого состоялась транзакция. Выпустивший карту Васильевой Сбербанк дождался решения партнера и перечислил деньги клиентке.