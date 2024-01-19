Роспотребнадзор предупредил о выбросах после пожара на рынке в Челябинске

В процессе возгорания на рынке «Восточный город» и ТК «Европа-Азия» в Челябинске в воздухе зафиксированы незначительные превышение окислов азота. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«В зоне задымления в жилом секторе замеры проводились по семь загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы РМ 2,5 и взвешенные частицы РМ 10, формальдегид. Зафиксированы незначительные превышения окислов азота», — говорится в сообщении telegram-канала Роспотребнадзора. Всего, по сообщениям ведомства, проведено 68 исследований.
По состоянию на 22 часа 00 минут пожар на рынке был потушен. Граждан предупреждают о возможных недомоганиях в связи с задымлением, а также в случае проблем со здоровьем медики рекомендуют обращаться в больницу.
Пожар на рынке «Восточный город» и ТК «Европа-Азия» в Челябинске произошел 19 января. Всего пострадало 1200 квадратных метров. Следственный комитет изучает причины пожара по свежим следам возгорания. URA.RU вело прямую трансляцию пожара.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.