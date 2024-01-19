19 января 2024

Роспотребнадзор предупредил о выбросах после пожара на рынке в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в ТРК "Европа-Азия", Челябинск
При пожаре в воздух зафиксированы незначительные выбросы окислов азота Фото:
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В центре Челябинска сгорел крупнейший рынок

В процессе возгорания на рынке «Восточный город» и ТК «Европа-Азия» в Челябинске в воздухе зафиксированы незначительные превышение окислов азота. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«В зоне задымления в жилом секторе замеры проводились по семь загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы РМ 2,5 и взвешенные частицы РМ 10, формальдегид. Зафиксированы незначительные превышения окислов азота», — говорится в сообщении telegram-канала Роспотребнадзора. Всего, по сообщениям ведомства, проведено 68 исследований.

По состоянию на 22 часа 00 минут пожар на рынке был потушен. Граждан предупреждают о возможных недомоганиях в связи с задымлением, а также в случае проблем со здоровьем медики рекомендуют обращаться в больницу.

Пожар на рынке «Восточный город» и ТК «Европа-Азия» в Челябинске произошел 19 января. Всего пострадало 1200 квадратных метров. Следственный комитет изучает причины пожара по свежим следам возгорания. URA.RU вело прямую трансляцию пожара.

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В процессе возгорания на рынке «Восточный город» и ТК «Европа-Азия» в Челябинске в воздухе зафиксированы незначительные превышение окислов азота. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «В зоне задымления в жилом секторе замеры проводились по семь загрязняющим веществам: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, углерод, взвешенные частицы РМ 2,5 и взвешенные частицы РМ 10, формальдегид. Зафиксированы незначительные превышения окислов азота», — говорится в сообщении telegram-канала Роспотребнадзора. Всего, по сообщениям ведомства, проведено 68 исследований. По состоянию на 22 часа 00 минут пожар на рынке был потушен. Граждан предупреждают о возможных недомоганиях в связи с задымлением, а также в случае проблем со здоровьем медики рекомендуют обращаться в больницу. Пожар на рынке «Восточный город» и ТК «Европа-Азия» в Челябинске произошел 19 января. Всего пострадало 1200 квадратных метров. Следственный комитет изучает причины пожара по свежим следам возгорания. URA.RU вело прямую трансляцию пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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