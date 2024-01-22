Российский боец в одиночку вынудил отступить диверсионную группу ВСУ

23 января 2024 в 02:47 Размер текста - 17 +

Военнослужащий уничтожил большую часть живой силы противника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рядовой Игорь Трофимов в одиночку вынудил отступить диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не дал им проникнуть в тыл российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ. «Украинские боевики предприняли попытку силами диверсионной группы проникнуть в тыл наших войск. Игорь с выгодной позиции из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Рядовой Трофимов также в составе мотострелкового подразделения нес службу на сторожевых постах. Он применял нестандартные подходы для оборудования позиций, что помогло сохранить жизни российских военнослужащих во время обстрелов со стороны противника, добавили в ведомстве. Российская армия сегодня самая боеспособная на планете, заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Она имеет самую крупную группировку, которая принимает участие в боевых действиях. Группировка составляет свыше 600 тысяч военнослужащих, пишет «Национальная служба новостей».

Рядовой Игорь Трофимов в одиночку вынудил отступить диверсантов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не дал им проникнуть в тыл российских войск. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны РФ. «Украинские боевики предприняли попытку силами диверсионной группы проникнуть в тыл наших войск. Игорь с выгодной позиции из штатного оружия уничтожил большую часть живой силы противника, вынудив его отступить», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Рядовой Трофимов также в составе мотострелкового подразделения нес службу на сторожевых постах. Он применял нестандартные подходы для оборудования позиций, что помогло сохранить жизни российских военнослужащих во время обстрелов со стороны противника, добавили в ведомстве. Российская армия сегодня самая боеспособная на планете, заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Она имеет самую крупную группировку, которая принимает участие в боевых действиях. Группировка составляет свыше 600 тысяч военнослужащих, пишет «Национальная служба новостей».