На руднике в Приморье из-за пожара эвакуируют горняков

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Последствия пожара в деревне Успенка. Тюменская область, пожар, тушение пожара, пожарны
Людей эвакуируют в Приморье из-за пожара на Руднике «Николаевский» Фото:

На Руднике «Николаевский» в Приморье начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. В настоящее время происходит эвакуация людей.

«На руднике „Николаевский“ в Дальнегорском районе (Приморский край) произошел пожар. Проводится эвакуация», — сказали в экстренных службах «Интерфаксу». Отмечается, что на руднике находятся около 70 горняков.

По данным издания, очаг пожара находится на глубине в 300 метров. Одной из версий произошедшего является короткое замыкание.

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На Руднике «Николаевский» в Приморье начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. В настоящее время происходит эвакуация людей. «На руднике „Николаевский“ в Дальнегорском районе (Приморский край) произошел пожар. Проводится эвакуация», — сказали в экстренных службах «Интерфаксу». Отмечается, что на руднике находятся около 70 горняков. По данным издания, очаг пожара находится на глубине в 300 метров. Одной из версий произошедшего является короткое замыкание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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