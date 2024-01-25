На руднике в Приморье из-за пожара эвакуируют горняков

Людей эвакуируют в Приморье из-за пожара на Руднике «Николаевский»
На Руднике «Николаевский» в Приморье начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. В настоящее время происходит эвакуация людей.
«На руднике „Николаевский“ в Дальнегорском районе (Приморский край) произошел пожар. Проводится эвакуация», — сказали в экстренных службах «Интерфаксу». Отмечается, что на руднике находятся около 70 горняков.
По данным издания, очаг пожара находится на глубине в 300 метров. Одной из версий произошедшего является короткое замыкание.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.