На руднике в Приморье из-за пожара эвакуируют горняков

25 января 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Людей эвакуируют в Приморье из-за пожара на Руднике «Николаевский» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Руднике «Николаевский» в Приморье начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. В настоящее время происходит эвакуация людей. «На руднике „Николаевский“ в Дальнегорском районе (Приморский край) произошел пожар. Проводится эвакуация», — сказали в экстренных службах «Интерфаксу». Отмечается, что на руднике находятся около 70 горняков. По данным издания, очаг пожара находится на глубине в 300 метров. Одной из версий произошедшего является короткое замыкание.

На Руднике «Николаевский» в Приморье начался пожар. Об этом сообщили в экстренных службах. В настоящее время происходит эвакуация людей. «На руднике „Николаевский“ в Дальнегорском районе (Приморский край) произошел пожар. Проводится эвакуация», — сказали в экстренных службах «Интерфаксу». Отмечается, что на руднике находятся около 70 горняков. По данным издания, очаг пожара находится на глубине в 300 метров. Одной из версий произошедшего является короткое замыкание.