Россия поразила склады и военную технику ВСУ в 109 районах

ВС РФ поразили склады с вооружением ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ за сутки поразили склады с вооружением, а также живую силу Вооруженных сил Украины в 109 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.
Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт. Освобожденным оказалось село Табаевка в Харьковской области.
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