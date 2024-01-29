Россия поразила склады и военную технику ВСУ в 109 районах

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ВС РФ поразили склады с вооружением ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ за сутки поразили склады с вооружением, а также живую силу Вооруженных сил Украины в 109 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт. Освобожденным оказалось село Табаевка в Харьковской области.

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ВС РФ за сутки поразили склады с вооружением, а также живую силу Вооруженных сил Украины в 109 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах. Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт. Освобожденным оказалось село Табаевка в Харьковской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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