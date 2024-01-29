Армия и оружие Россия поразила склады и военную технику ВСУ в 109 районах 29 января 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + ВС РФ поразили склады с вооружением ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ за сутки поразили склады с вооружением, а также живую силу Вооруженных сил Украины в 109 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах. Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт. Освобожденным оказалось село Табаевка в Харьковской области. ВС РФ за сутки поразили склады с вооружением, а также живую силу Вооруженных сил Украины в 109 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и топлива», — говорится в сообщении Минобороны. Отмечается, что также была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах. Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт. Освобожденным оказалось село Табаевка в Харьковской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям