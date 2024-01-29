29 января 2024

В пермской колонии зек ранил своего обидчика ледорубом

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Мужчина получил дополнительные 4,5 года колонии за нападение на заключенного Фото:

В исправительной колонии №4, расположенной в Чердынском районе Пермского края, заключенный с ледорубом напал на своего обидчика. Информация об этом размещена в картотеке Чердынского районного суда.

«В ИК-4 заключенный работал в швейном цеху. Накануне преступления к нему подошел другой зек и сказал, что тот плохо работает и поэтому он будет избит. Спустя сутки преступник решил действовать на опережение. Он позвал своего обидчика в тамбур цеха, где начал его бить. В драку вмешался третий заключенный, который пытался разнять их. Между преступником и третьим заключенным началась потасовка. В руках у зека оказался ледоруб, которым он замахнулся над головой своего товарища. В этот момент к ним подбежал побитый заключенный, который стал оттаскивать руку с ледорубом, и он воткнулся ему в голову», — говорится в решении суда. Сам преступник в суде заявил, что не планировал причинять пострадавшему вред и все вышло случайно.

Ранее преступник с ледорубом был осужден за убийство Зеленоградским районным судом Москвы. Он отбывал в пермской колонии, назначенные ему, 7,5 лет. С учетом вновь совершенного преступления он еще 4,5 года проведет в колонии строгого режима. После выхода на свободу он год будет ограничен в свободе: ему нельзя будет переезжать и выходить из дома в ночное время.

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В исправительной колонии №4, расположенной в Чердынском районе Пермского края, заключенный с ледорубом напал на своего обидчика. Информация об этом размещена в картотеке Чердынского районного суда. «В ИК-4 заключенный работал в швейном цеху. Накануне преступления к нему подошел другой зек и сказал, что тот плохо работает и поэтому он будет избит. Спустя сутки преступник решил действовать на опережение. Он позвал своего обидчика в тамбур цеха, где начал его бить. В драку вмешался третий заключенный, который пытался разнять их. Между преступником и третьим заключенным началась потасовка. В руках у зека оказался ледоруб, которым он замахнулся над головой своего товарища. В этот момент к ним подбежал побитый заключенный, который стал оттаскивать руку с ледорубом, и он воткнулся ему в голову», — говорится в решении суда. Сам преступник в суде заявил, что не планировал причинять пострадавшему вред и все вышло случайно. Ранее преступник с ледорубом был осужден за убийство Зеленоградским районным судом Москвы. Он отбывал в пермской колонии, назначенные ему, 7,5 лет. С учетом вновь совершенного преступления он еще 4,5 года проведет в колонии строгого режима. После выхода на свободу он год будет ограничен в свободе: ему нельзя будет переезжать и выходить из дома в ночное время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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