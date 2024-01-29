В пермской колонии зек ранил своего обидчика ледорубом

30 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Мужчина получил дополнительные 4,5 года колонии за нападение на заключенного Фото: Анна Майорова © URA.RU В исправительной колонии №4, расположенной в Чердынском районе Пермского края, заключенный с ледорубом напал на своего обидчика. Информация об этом размещена в картотеке Чердынского районного суда. «В ИК-4 заключенный работал в швейном цеху. Накануне преступления к нему подошел другой зек и сказал, что тот плохо работает и поэтому он будет избит. Спустя сутки преступник решил действовать на опережение. Он позвал своего обидчика в тамбур цеха, где начал его бить. В драку вмешался третий заключенный, который пытался разнять их. Между преступником и третьим заключенным началась потасовка. В руках у зека оказался ледоруб, которым он замахнулся над головой своего товарища. В этот момент к ним подбежал побитый заключенный, который стал оттаскивать руку с ледорубом, и он воткнулся ему в голову», — говорится в решении суда. Сам преступник в суде заявил, что не планировал причинять пострадавшему вред и все вышло случайно. Ранее преступник с ледорубом был осужден за убийство Зеленоградским районным судом Москвы. Он отбывал в пермской колонии, назначенные ему, 7,5 лет. С учетом вновь совершенного преступления он еще 4,5 года проведет в колонии строгого режима. После выхода на свободу он год будет ограничен в свободе: ему нельзя будет переезжать и выходить из дома в ночное время. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исправительной колонии №4, расположенной в Чердынском районе Пермского края, заключенный с ледорубом напал на своего обидчика. Информация об этом размещена в картотеке Чердынского районного суда. «В ИК-4 заключенный работал в швейном цеху. Накануне преступления к нему подошел другой зек и сказал, что тот плохо работает и поэтому он будет избит. Спустя сутки преступник решил действовать на опережение. Он позвал своего обидчика в тамбур цеха, где начал его бить. В драку вмешался третий заключенный, который пытался разнять их. Между преступником и третьим заключенным началась потасовка. В руках у зека оказался ледоруб, которым он замахнулся над головой своего товарища. В этот момент к ним подбежал побитый заключенный, который стал оттаскивать руку с ледорубом, и он воткнулся ему в голову», — говорится в решении суда. Сам преступник в суде заявил, что не планировал причинять пострадавшему вред и все вышло случайно. Ранее преступник с ледорубом был осужден за убийство Зеленоградским районным судом Москвы. Он отбывал в пермской колонии, назначенные ему, 7,5 лет. С учетом вновь совершенного преступления он еще 4,5 года проведет в колонии строгого режима. После выхода на свободу он год будет ограничен в свободе: ему нельзя будет переезжать и выходить из дома в ночное время.