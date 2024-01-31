ФСБ и полиция задержали магнитогорского студента, сообщившего о минировании

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В отношении студента возбуждено уголовное дело Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники ФСБ и полиции задержали студента местного колледжа, сообщившего о минировании учебного заведения. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение было ложным, взрывчатых предметов в здании не обнаружено.

«В отдел полиции поступило сообщение о существующей угрозе в одном из магнитогорских колледжей. В ходе обследования объекта опасных предметов обнаружено не было. В дальнейшем при проведенных мероприятиях установили и задержали 19-летнего студента, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании объекта социальной инфраструктуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Там отметили, что сообщение с угрозой минирования студент послал из хулиганских побуждений. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему грозит тюремный срок от восьми до десяти лет.

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В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудники ФСБ и полиции задержали студента местного колледжа, сообщившего о минировании учебного заведения. Как рассказали URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, сообщение было ложным, взрывчатых предметов в здании не обнаружено. «В отдел полиции поступило сообщение о существующей угрозе в одном из магнитогорских колледжей. В ходе обследования объекта опасных предметов обнаружено не было. В дальнейшем при проведенных мероприятиях установили и задержали 19-летнего студента, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании объекта социальной инфраструктуры», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Там отметили, что сообщение с угрозой минирования студент послал из хулиганских побуждений. В настоящее время в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Ему грозит тюремный срок от восьми до десяти лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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