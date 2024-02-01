В челябинской полиции заявили о неконкурентной зарплате сотрудников

02 февраля 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

Константин Козицын констатировал недокомплект кадров Фото: Илья Московец © URA.RU В полиции Магнитогорска (Челябинская область) заработная плата на сегодняшний день неконкурентная и в гарнизоне наблюдается недокомплект кадров. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД города Константин Козицын. «Зарплата сегодня неконкурентная, она оставляет желать лучшего. Имеется небольшой недокомплект кадров, в результате чего растет нагрузка на каждого сотрудника», — приводит слова Козицина издание «Верстов.Инфо». Руководитель УМВД Магнитогорска отметил, что часть сотрудников уходит на СВО, заключив контракт с Министерство обороны. А вот парней из армии, готовых пойти на службу в полицию, стало приходить мало. По данным Козицина, в составе гарнизона полиции задействованы 1 400 сотрудников. Зарплата сержантского состава составляет от 35 тысяч рублей, а младшего офицерского состава от 50 тысяч.

В полиции Магнитогорска (Челябинская область) заработная плата на сегодняшний день неконкурентная и в гарнизоне наблюдается недокомплект кадров. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД города Константин Козицын. «Зарплата сегодня неконкурентная, она оставляет желать лучшего. Имеется небольшой недокомплект кадров, в результате чего растет нагрузка на каждого сотрудника», — приводит слова Козицина издание «Верстов.Инфо». Руководитель УМВД Магнитогорска отметил, что часть сотрудников уходит на СВО, заключив контракт с Министерство обороны. А вот парней из армии, готовых пойти на службу в полицию, стало приходить мало. По данным Козицина, в составе гарнизона полиции задействованы 1 400 сотрудников. Зарплата сержантского состава составляет от 35 тысяч рублей, а младшего офицерского состава от 50 тысяч.