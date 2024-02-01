01 февраля 2024

В челябинской полиции заявили о неконкурентной зарплате сотрудников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, умвд по магнитогорску, козицын константин
Константин Козицын констатировал недокомплект кадров Фото:

В полиции Магнитогорска (Челябинская область) заработная плата на сегодняшний день неконкурентная и в гарнизоне наблюдается недокомплект кадров. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД города Константин Козицын.

«Зарплата сегодня неконкурентная, она оставляет желать лучшего. Имеется небольшой недокомплект кадров, в результате чего растет нагрузка на каждого сотрудника», — приводит слова Козицина издание «Верстов.Инфо».

Руководитель УМВД Магнитогорска отметил, что часть сотрудников уходит на СВО, заключив контракт с Министерство обороны. А вот парней из армии, готовых пойти на службу в полицию, стало приходить мало.

По данным Козицина, в составе гарнизона полиции задействованы 1 400 сотрудников. Зарплата сержантского состава составляет от 35 тысяч рублей, а младшего офицерского состава от 50 тысяч.

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В полиции Магнитогорска (Челябинская область) заработная плата на сегодняшний день неконкурентная и в гарнизоне наблюдается недокомплект кадров. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД города Константин Козицын. «Зарплата сегодня неконкурентная, она оставляет желать лучшего. Имеется небольшой недокомплект кадров, в результате чего растет нагрузка на каждого сотрудника», — приводит слова Козицина издание «Верстов.Инфо». Руководитель УМВД Магнитогорска отметил, что часть сотрудников уходит на СВО, заключив контракт с Министерство обороны. А вот парней из армии, готовых пойти на службу в полицию, стало приходить мало. По данным Козицина, в составе гарнизона полиции задействованы 1 400 сотрудников. Зарплата сержантского состава составляет от 35 тысяч рублей, а младшего офицерского состава от 50 тысяч.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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