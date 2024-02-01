В челябинской полиции заявили о неконкурентной зарплате сотрудников

В полиции Магнитогорска (Челябинская область) заработная плата на сегодняшний день неконкурентная и в гарнизоне наблюдается недокомплект кадров. Об этом на пресс-конференции заявил начальник УМВД города Константин Козицын.
«Зарплата сегодня неконкурентная, она оставляет желать лучшего. Имеется небольшой недокомплект кадров, в результате чего растет нагрузка на каждого сотрудника», — приводит слова Козицина издание «Верстов.Инфо».
Руководитель УМВД Магнитогорска отметил, что часть сотрудников уходит на СВО, заключив контракт с Министерство обороны. А вот парней из армии, готовых пойти на службу в полицию, стало приходить мало.
По данным Козицина, в составе гарнизона полиции задействованы 1 400 сотрудников. Зарплата сержантского состава составляет от 35 тысяч рублей, а младшего офицерского состава от 50 тысяч.
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