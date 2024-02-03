03 февраля 2024

Челябинская прокуратура начала проверку после ДТП с детьми

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, значок, прокурор, знак отличия, знак заслуженный юрист, генеральная прокуратура российской федерации
Прокуратура начала проверку ДТП с участием автобуса, в котором находилось 26 детей Фото:

Прокуратура Челябинской области начала проверку ДТП на территории Чебаркульского района, в которой пострадали несовершеннолетние спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

«Прокуратурой области организована проверка в связи с ДТП в Чебаркульском районе. В результате аварии пострадали дети», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организованной перевозке детей. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей из 26 получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу.

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Прокуратура Челябинской области начала проверку ДТП на территории Чебаркульского района, в которой пострадали несовершеннолетние спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве. «Прокуратурой области организована проверка в связи с ДТП в Чебаркульском районе. В результате аварии пострадали дети», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организованной перевозке детей. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования. Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей из 26 получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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