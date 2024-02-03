Челябинская прокуратура начала проверку после ДТП с детьми

Прокуратура Челябинской области начала проверку ДТП на территории Чебаркульского района, в которой пострадали несовершеннолетние спортсмены. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.
«Прокуратурой области организована проверка в связи с ДТП в Чебаркульском районе. В результате аварии пострадали дети», — сообщает telegram-канал областной прокуратуры.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при организованной перевозке детей. По ее итогам будут приняты меры прокурорского реагирования.
Авария произошла третьего февраля поздно вечером на автодороге в Чебаркульском районе. Водитель автобуса, пытаясь уйти от столкновения с косулей, съехал в кювет. Двое детей из 26 получили легкие травмы и были доставлены в районную больницу.
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