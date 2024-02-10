10 февраля 2024

Посол РФ: Канаде передан запрос Генпрокуратуры о выдаче нациста Хунки

© Служба новостей «URA.RU»
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Посольство России ожидает ответа от Минюста Канады Фото:

Посольство России передало запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки) канадской стороне 19 декабря 2023 года и ждет ответа от Минюста Канады. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Мы передали в МИД Канады 19 декабря 2023 года обращение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче российской стороне Ярослава Хунки», — сказал Степанов, передает ТАСС. В ноте указано, что в России против него возбуждено уголовное дело по статье о геноциде, говорится в сообщении. Российская сторона просит Минюст Канады дать ответ после изучения предоставленных документов, отмечается в тексте.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте. Также он пообещал выразить извинения жителям страны и всего мира.

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Посольство России передало запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунки (Гуньки) канадской стороне 19 декабря 2023 года и ждет ответа от Минюста Канады. Об этом сообщил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. «Мы передали в МИД Канады 19 декабря 2023 года обращение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче российской стороне Ярослава Хунки», — сказал Степанов, передает ТАСС. В ноте указано, что в России против него возбуждено уголовное дело по статье о геноциде, говорится в сообщении. Российская сторона просит Минюст Канады дать ответ после изучения предоставленных документов, отмечается в тексте. Ранее сообщалось, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за чествование эсэсовца Ярослава Хунки в парламенте. Также он пообещал выразить извинения жителям страны и всего мира.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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