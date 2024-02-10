Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова 11 февраля впервые вышла на рубеж стадиона в Златоусте (Челябинская область), откуда родом. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской зимней спартакиады.
«Историческое событие: двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова сегодня впервые вышла на рубеж стадиона имени Светланы Ишмуратовой в родном Златоусте. Да еще с винтовкой Виктории Сливко (российская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек, победительница гонки преследования на десять километров на Всероссийской зимней спартакиаде — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале турнира.
Ишмуратова никогда не стреляла из немецкой винтовки Anschütz. Ей потребовался небольшой инструктаж, который провел двукратный призер олимпийских игр Виктор Майгуров.
В эти дни в Златоусте проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской зимней спартакиады. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который работал на соревнованиях по биатлону, задал Ишмуратовой провокационный вопрос. Он поинтересовался, не зазнается ли чемпионка от того, что в ее честь в городе назвали новый стадион. Ишмуратова заявила, что «зазнайство, это не про нее». Она отметила, что счастлива как никогда.
Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова 11 февраля впервые вышла на рубеж стадиона в Златоусте (Челябинская область), откуда родом. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской зимней спартакиады. «Историческое событие: двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова сегодня впервые вышла на рубеж стадиона имени Светланы Ишмуратовой в родном Златоусте. Да еще с винтовкой Виктории Сливко (российская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек, победительница гонки преследования на десять километров на Всероссийской зимней спартакиаде — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале турнира. Ишмуратова никогда не стреляла из немецкой винтовки Anschütz. Ей потребовался небольшой инструктаж, который провел двукратный призер олимпийских игр Виктор Майгуров. В эти дни в Златоусте проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской зимней спартакиады. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который работал на соревнованиях по биатлону, задал Ишмуратовой провокационный вопрос. Он поинтересовался, не зазнается ли чемпионка от того, что в ее честь в городе назвали новый стадион. Ишмуратова заявила, что «зазнайство, это не про нее». Она отметила, что счастлива как никогда. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Торжественная церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».