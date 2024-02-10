Челябинская биатлонистка Ишмуратова впервые вышла на рубеж в родном Златоусте. Фото

11 февраля 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

В Златоусте проходят соревнования по биатлону, на которые приехала Ишмуратова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спартакиада РФ в Челябинской области Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова 11 февраля впервые вышла на рубеж стадиона в Златоусте (Челябинская область), откуда родом. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской зимней спартакиады. «Историческое событие: двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова сегодня впервые вышла на рубеж стадиона имени Светланы Ишмуратовой в родном Златоусте. Да еще с винтовкой Виктории Сливко (российская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек, победительница гонки преследования на десять километров на Всероссийской зимней спартакиаде — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале турнира. Ишмуратова никогда не стреляла из немецкой винтовки Anschütz. Ей потребовался небольшой инструктаж, который провел двукратный призер олимпийских игр Виктор Майгуров. В эти дни в Златоусте проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской зимней спартакиады. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который работал на соревнованиях по биатлону, задал Ишмуратовой провокационный вопрос. Он поинтересовался, не зазнается ли чемпионка от того, что в ее честь в городе назвали новый стадион. Ишмуратова заявила, что «зазнайство, это не про нее». Она отметила, что счастлива как никогда. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Торжественная церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор». Историческое событие: Ишмуратова впервые вышла на рубеж стадиона имени Светланы Ишмуратовой в родном Златоусте Фото с telegram-канала Всероссийской зимней Спартакиады Инструктаж провел двукратный призер олимпийских игр Виктор Майгуров Фото с telegram-канала Всероссийской зимней спартакиады Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова 11 февраля впервые вышла на рубеж стадиона в Златоусте (Челябинская область), откуда родом. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской зимней спартакиады. «Историческое событие: двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова сегодня впервые вышла на рубеж стадиона имени Светланы Ишмуратовой в родном Златоусте. Да еще с винтовкой Виктории Сливко (российская биатлонистка, чемпионка мира среди девушек, победительница гонки преследования на десять километров на Всероссийской зимней спартакиаде — прим. URA.RU)», — указано в telegram-канале турнира. Ишмуратова никогда не стреляла из немецкой винтовки Anschütz. Ей потребовался небольшой инструктаж, который провел двукратный призер олимпийских игр Виктор Майгуров. В эти дни в Златоусте проходят соревнования по биатлону в рамках Всероссийской зимней спартакиады. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, который работал на соревнованиях по биатлону, задал Ишмуратовой провокационный вопрос. Он поинтересовался, не зазнается ли чемпионка от того, что в ее честь в городе назвали новый стадион. Ишмуратова заявила, что «зазнайство, это не про нее». Она отметила, что счастлива как никогда. Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта проходит в Челябинской области с 9 по 18 февраля. Торжественная церемония открытия состоялась в ледовой арене «Трактор».