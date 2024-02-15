В магнитогорском парке «Притяжение» произошел пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, кислород, пожар, спасатели, отравление, задымление, пожарные
Потушить пожар удалось в кратчайшие сроки Фото:

В парке «Притяжение» Магнитогорска (Челябинская область) 15 февраля произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пострадал один человек.

«На улице Советская произошло возгорание потолка в техпомещении. Ликвидировано в кратчайший срок сотрудниками Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. По результатам осмотра один человек направлен на амбулаторное лечение», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На фотографиях и видео видно, как поднимаются клубы черного дыма. Сообщение о происшествии поступило на пульт в 17 часов, ликвидация открытого горения произошла через 11 минут. Причину происшествия установят специалисты отделения дознания.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17 часов
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17 часов
Фото:
Возгорание ликвидировали сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона
Возгорание ликвидировали сотрудники Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В парке «Притяжение» Магнитогорска (Челябинская область) 15 февраля произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пострадал один человек. «На улице Советская произошло возгорание потолка в техпомещении. Ликвидировано в кратчайший срок сотрудниками Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. По результатам осмотра один человек направлен на амбулаторное лечение», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. На фотографиях и видео видно, как поднимаются клубы черного дыма. Сообщение о происшествии поступило на пульт в 17 часов, ликвидация открытого горения произошла через 11 минут. Причину происшествия установят специалисты отделения дознания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...