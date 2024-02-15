Потушить пожар удалось в кратчайшие сроки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В парке «Притяжение» Магнитогорска (Челябинская область) 15 февраля произошел пожар. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, пострадал один человек.

«На улице Советская произошло возгорание потолка в техпомещении. Ликвидировано в кратчайший срок сотрудниками Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона. По результатам осмотра один человек направлен на амбулаторное лечение», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На фотографиях и видео видно, как поднимаются клубы черного дыма. Сообщение о происшествии поступило на пульт в 17 часов, ликвидация открытого горения произошла через 11 минут. Причину происшествия установят специалисты отделения дознания.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17 часов Фото: паблик «Черное и белое Магнитогорск» соцсети «ВКонтакте»