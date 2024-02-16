16 февраля 2024

Челябинскую границу с начала года пытались пересечь незаконно почти 150 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, граница, пограничная зона, пограничники, досмотр автомобиля, граница казахстана
С 1 марта 2024 года без соблюдения этих условий детям откажут в выезде за пределы России Фото:

В Челябинской области с начала 2024 года зафиксировано более 145 случаев, когда государственную границу пытались пересечь дети до 14 лет без отметки о наличии российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России.

«С начала 2024 года Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области зафиксировано более 145 случаев следования через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан России в возрасте до 14 лет. В свидетельствах о рождениях [детей] отсутствовали отметки о наличии гражданства РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Челябинские пограничники также напомнили, что в порядок пересечения госграницы несовершеннолетними внесены изменения. Теперь дети до 14 лет в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию могут выехать при наличии в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России. Также дети должны быть вписаны в паспорта своих родителей. С 1 марта 2024 года без соблюдения этих условий детям откажут в выезде за пределы России. Для выезда в другие страны потребуется загранпаспорт.

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В Челябинской области с начала 2024 года зафиксировано более 145 случаев, когда государственную границу пытались пересечь дети до 14 лет без отметки о наличии российского гражданства. Об этом сообщает пресс-служба регионального Пограничного управления ФСБ России. «С начала 2024 года Пограничным управлением ФСБ России по Челябинской области зафиксировано более 145 случаев следования через государственную границу Российской Федерации несовершеннолетних граждан России в возрасте до 14 лет. В свидетельствах о рождениях [детей] отсутствовали отметки о наличии гражданства РФ», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Челябинские пограничники также напомнили, что в порядок пересечения госграницы несовершеннолетними внесены изменения. Теперь дети до 14 лет в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию могут выехать при наличии в свидетельстве о рождении отметки, подтверждающей гражданство России. Также дети должны быть вписаны в паспорта своих родителей. С 1 марта 2024 года без соблюдения этих условий детям откажут в выезде за пределы России. Для выезда в другие страны потребуется загранпаспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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