Глава крымских немцев призвал расторгнуть договор с Германией от 1990 года

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Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
В договоре были пункты про контроль над вооружением между РФ и Германией Фото:

Немецкая община в Крыму призывает денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. С таким заявлением выступил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.

«Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что вся немецкая община полуострова поддерживает такое решение. По его словам, Германия нарушает действие договора.

Документ предполагал создание прочной и надежной основы для мирного устройства в Европе. Также в нем были пункты про контроль над вооружением и укреплением доверия. Однако власти Германии полностью игнорируют текст договора, уверен Гемпель.

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Немецкая община в Крыму призывает денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. С таким заявлением выступил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. «Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что вся немецкая община полуострова поддерживает такое решение. По его словам, Германия нарушает действие договора. Документ предполагал создание прочной и надежной основы для мирного устройства в Европе. Также в нем были пункты про контроль над вооружением и укреплением доверия. Однако власти Германии полностью игнорируют текст договора, уверен Гемпель.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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