Немецкая община в Крыму призывает денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. С таким заявлением выступил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель.
«Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что вся немецкая община полуострова поддерживает такое решение. По его словам, Германия нарушает действие договора.
Документ предполагал создание прочной и надежной основы для мирного устройства в Европе. Также в нем были пункты про контроль над вооружением и укреплением доверия. Однако власти Германии полностью игнорируют текст договора, уверен Гемпель.
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