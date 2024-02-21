Глава крымских немцев призвал расторгнуть договор с Германией от 1990 года

21 февраля 2024 в 08:28 Размер текста - 17 +

В договоре были пункты про контроль над вооружением между РФ и Германией Фото: Николай Бастриков © URA.RU Немецкая община в Крыму призывает денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. С таким заявлением выступил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. «Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что вся немецкая община полуострова поддерживает такое решение. По его словам, Германия нарушает действие договора. Документ предполагал создание прочной и надежной основы для мирного устройства в Европе. Также в нем были пункты про контроль над вооружением и укреплением доверия. Однако власти Германии полностью игнорируют текст договора, уверен Гемпель.

Немецкая община в Крыму призывает денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» от 1990 года. С таким заявлением выступил глава немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрий Гемпель. «Договор „Об окончательном урегулировании в отношении Германии“ от 12 сентября 1990 года фактически не реализуется и подлежит денонсации», — заявил Юрий Гемпель. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что вся немецкая община полуострова поддерживает такое решение. По его словам, Германия нарушает действие договора. Документ предполагал создание прочной и надежной основы для мирного устройства в Европе. Также в нем были пункты про контроль над вооружением и укреплением доверия. Однако власти Германии полностью игнорируют текст договора, уверен Гемпель.