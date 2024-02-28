Египтянин угрожал сжечь автомобиль екатеринбуржцу

На египтянина написали уже четвертое заявление в полицию (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге египтянин Мохамед угрожал сотруднику одного из предприятий, что сожжет его автомобиль. Об этом URA.RU рассказал гендиректор компании (он попросил не указывать ее название) Дмитрий Э.

«Это произошло еще 16 ноября 2023 года. Мохамед приехал на нашу базу и стал запугивать сотрудников организации. А одному из них он вовсе угрожал расправой и сжечь машину», — пояснил Дмитрий.

По словам руководителя, его работник обратился за помощью в полицию. «По данному факту проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение. Ситуация находится на контроле руководителя территориального ОВД», — пояснили URA.RU в УМВД по Екатеринбургу.

По данным URA.RU, египтянин некоторое время не приходил в полицию для дачи объяснений. Но недавно он пришел в участок. Оперативно связаться с Мохамедом по имеющемуся в редакции номеру не удалось. Он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.

В полицию на Мохамеда пожаловались уже как минимум четвертый раз. Его обвинили в попытке похитить ребенка, угрозах почетному свердловскому строителю и гендиректору Дмитрию Э.