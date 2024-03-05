Путин раскрыл коварный план Запада против России

Путин: Запад пытается ослабить Россию, прикрываясь защитой природы

05 марта 2024 в 21:55 Размер текста - 17 +

Действия Запада противоречат их словам о защите экологии, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Евросоюз пытается нивелировать преимущество России в области энергетики, прикрываясь заботой об экологии. Таким образом Запад заставляет потребителей приобретать дешевую энергию. Так считает президент России Владимир Путин, подчеркивая коварство западных стран, которые прикрываются добрыми намерениями. «Очень много из того, что придумано в Евросоюзе, было связано не с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентные преимущества в области энергетики. Напридумывали всякого, чтобы заставить нас нивелировать наши преимущества. Заставили заплатить потребителям за поставку им дешевых товаров на рынке», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленности в Ставропольском крае. Он также отметил, что как только страны Запада столкнулись с нехваткой энергии, они начали эксплуатировать угольные станции и возвращаться к атомной энергетике. Это противоречит их словам о защите экологии, подытожил глава. Президент страны встретился с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополье в рамках рабочей встречи. Он также посетил комплекс «Солнечный дар», который является одним из крупнейших тепличных комплексов в России.

Евросоюз пытается нивелировать преимущество России в области энергетики, прикрываясь заботой об экологии. Таким образом Запад заставляет потребителей приобретать дешевую энергию. Так считает президент России Владимир Путин, подчеркивая коварство западных стран, которые прикрываются добрыми намерениями. «Очень много из того, что придумано в Евросоюзе, было связано не с попытками сохранить природу, а с попытками обесточить наши конкурентные преимущества в области энергетики. Напридумывали всякого, чтобы заставить нас нивелировать наши преимущества. Заставили заплатить потребителям за поставку им дешевых товаров на рынке», — подчеркнул Владимир Путин в ходе встречи с представителями агропромышленности в Ставропольском крае. Он также отметил, что как только страны Запада столкнулись с нехваткой энергии, они начали эксплуатировать угольные станции и возвращаться к атомной энергетике. Это противоречит их словам о защите экологии, подытожил глава. Президент страны встретился с представителями агропромышленного комплекса в Ставрополье в рамках рабочей встречи. Он также посетил комплекс «Солнечный дар», который является одним из крупнейших тепличных комплексов в России.