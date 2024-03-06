Украинский блогер Шарий сообщил о вооруженном нападении в Испании

06 марта 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Анатолий Шарий сообщил, что в нападении участвовало два человека Фото: Илья Московец © URA.RU На украинского блогера (больше миллиона подписчиков в Telegram) Анатолия Шария и его жену напали в Испании. По его словам, неизвестные пытались обстрелять машину. «В Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием <…> Только что меня и жену пытались убить», — заявил Шарий в своем telegram-канале. По словам блогера, неизвестные при обстреле машины использовали автомат с глушителем. Шарий сообщил, что в нападении участвовали два человека. По его словам, он будет обращаться в спецслужбы Испании. Ранее Шария заподозрили в причастности к поджогам в Петербурге. На данный момент полиция ведет расследование.

На украинского блогера (больше миллиона подписчиков в Telegram) Анатолия Шария и его жену напали в Испании. По его словам, неизвестные пытались обстрелять машину. «В Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием <…> Только что меня и жену пытались убить», — заявил Шарий в своем telegram-канале. По словам блогера, неизвестные при обстреле машины использовали автомат с глушителем. Шарий сообщил, что в нападении участвовали два человека. По его словам, он будет обращаться в спецслужбы Испании. Ранее Шария заподозрили в причастности к поджогам в Петербурге. На данный момент полиция ведет расследование.