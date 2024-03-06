Украинский блогер Шарий сообщил о вооруженном нападении в Испании

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Клипарт. Магнитогорск, пистолет, оружие, угроза, самооборона, опасность, рука с пистолетом
Анатолий Шарий сообщил, что в нападении участвовало два человека Фото:

На украинского блогера (больше миллиона подписчиков в Telegram) Анатолия Шария и его жену напали в Испании. По его словам, неизвестные пытались обстрелять машину.

«В Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием <…> Только что меня и жену пытались убить», — заявил Шарий в своем telegram-канале.

По словам блогера, неизвестные при обстреле машины использовали автомат с глушителем. Шарий сообщил, что в нападении участвовали два человека. По его словам, он будет обращаться в спецслужбы Испании.

Ранее Шария заподозрили в причастности к поджогам в Петербурге. На данный момент полиция ведет расследование.

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На украинского блогера (больше миллиона подписчиков в Telegram) Анатолия Шария и его жену напали в Испании. По его словам, неизвестные пытались обстрелять машину. «В Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием <…> Только что меня и жену пытались убить», — заявил Шарий в своем telegram-канале. По словам блогера, неизвестные при обстреле машины использовали автомат с глушителем. Шарий сообщил, что в нападении участвовали два человека. По его словам, он будет обращаться в спецслужбы Испании. Ранее Шария заподозрили в причастности к поджогам в Петербурге. На данный момент полиция ведет расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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