Украинский блогер Шарий сообщил о вооруженном нападении в Испании

На украинского блогера (больше миллиона подписчиков в Telegram) Анатолия Шария и его жену напали в Испании. По его словам, неизвестные пытались обстрелять машину.
«В Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием <…> Только что меня и жену пытались убить», — заявил Шарий в своем telegram-канале.
По словам блогера, неизвестные при обстреле машины использовали автомат с глушителем. Шарий сообщил, что в нападении участвовали два человека. По его словам, он будет обращаться в спецслужбы Испании.
Ранее Шария заподозрили в причастности к поджогам в Петербурге. На данный момент полиция ведет расследование.
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