Власти отчитались, что сделали с рефтинской больницей после жалобы Путину

После жалобы Путину рефтинскую больницу ждет капремонт до конца 2024 года

06 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

После жалобы президенту в больнице затеяли ремонт Фото: Илья Московец © URA.RU Больница в поселке Рефтинский, на которую во время прямой линии пожаловались президенту Владимиру Путину, пополнилась новыми кадрами и аппаратурой. До конца года в ней будет проведен капитальный ремонт, заявил на пресс-конференции замгубернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу). «В Рефтинском проблемы были. На сегодня там проведен косметический ремонт, восстановлена работа физиотерапевтического отделения, появились новые медицинские приборы, налажен прием узких специалистов. Сейчас готовится документация и до конца года у этом учреждении будет проведен капитальный ремонт», — сказал Креков. На состояние рефтинской больницы во время прямой линии с Путиным пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов. Он заявил, что в больнице разруха, не хватает врачей, оборудования и люди не получают качественную медицинскую помощь. На место срочно выехала комиссия свердловского минздрава, после чего в поселковой больнице начались перемены.

Больница в поселке Рефтинский, на которую во время прямой линии пожаловались президенту Владимиру Путину, пополнилась новыми кадрами и аппаратурой. До конца года в ней будет проведен капитальный ремонт, заявил на пресс-конференции замгубернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу). «В Рефтинском проблемы были. На сегодня там проведен косметический ремонт, восстановлена работа физиотерапевтического отделения, появились новые медицинские приборы, налажен прием узких специалистов. Сейчас готовится документация и до конца года у этом учреждении будет проведен капитальный ремонт», — сказал Креков. На состояние рефтинской больницы во время прямой линии с Путиным пожаловался местный экс-депутат Егор Перминов. Он заявил, что в больнице разруха, не хватает врачей, оборудования и люди не получают качественную медицинскую помощь. На место срочно выехала комиссия свердловского минздрава, после чего в поселковой больнице начались перемены.