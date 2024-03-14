Путин сделал важное заявление перед выборами

Путин призвал россиян проголосовать на выборах

14 марта 2024 в 16:10 Размер текста - 17 +

Путин выступил с обращением к россиянам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимиру Путину важно мобилизовать электорат перед выборами президента России, которые проходят в непростой для страны период. Так комментирует URA.RU обращение действующего главы государства к гражданам руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. По его словам, это «финальный аккорд» предвыборной кампании. «Как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам. Единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее», — сказал Путин. Путин в своем видеообращении напомнил, что выборы в России проходят в восьмой раз. Это, по его словам, показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярность выборов, а их итоги повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Глава государства выразил уверенность, что россияне понимают, какой непростой период сейчас у России и какие вызовы стоят практически во всех сферах. Страна доказала, что умеет отстаивать ценности, традицию и культуру. Он добавил, что у России свой взгляд на то, как строить страну и какие планы претворять в жизнь. «Сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей», — подчеркнул он. Путин также отметил, что голосование — проявление патриотических чувств. В том числе в нем будут принимать участие участники специальной военной операции. «Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Наша страна большая, и везде — в каждом городе, поселке, селе — будут открыты избирательные участки <…> Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», — резюмировал он. Поляков подчеркивает, что обращение к гражданам России — стандартная процедура и «финальный аккорд» в предвыборной кампании. В том числе это способ мобилизовать электорат. По его словам, это задача любого кандидата. «Можно как угодно сагитировать сторонников, но если они останутся дома лежать на диване — придут сторонники оппонентов. Это процедура, которую необходимо выполнить. С точки зрения технологического процесса обращение к россиянам — совершенно правильный, выверенный ход, который позволит мобилизовать электорат», — пояснил эксперт. Он отметил, что выборы президента в 2024 году проходят в непростой обстановке: «Да, у нас идет СВО, есть отдельные граждане, заинтересованные в том, чтобы голосование прошло с эксцессами. В том числе есть западные партнеры, которые „спят и видят“, чтобы сделать президентские выборы триггером для каких-то событий внутри страны, „покачнуть“ политическую стабильность», — сказал он. «Действительно, есть определенные риски вмешательства извне, активизации внутренних деструктивных сил. Поэтому уделяется больше внимания к этим выборам, к их безопасности, к явке. Если большое количество людей придет проголосовать, то эти попытки деструктивных сил „внести сумятицу“ потонут в огромном количестве людей, которые пришли и высказали свое мнение, отдали свой голос», — резюмировал эксперт. В голосовании на выборах президента в этом году участвует четыре кандидата. За право стать главой государства поборются Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Выборы пройдут в период с 15 по 17 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимиру Путину важно мобилизовать электорат перед выборами президента России, которые проходят в непростой для страны период. Так комментирует URA.RU обращение действующего главы государства к гражданам руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. По его словам, это «финальный аккорд» предвыборной кампании. «Как действующий глава государства, считаю необходимым обратиться сегодня к вам. Единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы — это шаг в будущее», — сказал Путин. Путин в своем видеообращении напомнил, что выборы в России проходят в восьмой раз. Это, по его словам, показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства — регулярность выборов, а их итоги повлияют на развитие страны в предстоящие годы. Глава государства выразил уверенность, что россияне понимают, какой непростой период сейчас у России и какие вызовы стоят практически во всех сферах. Страна доказала, что умеет отстаивать ценности, традицию и культуру. Он добавил, что у России свой взгляд на то, как строить страну и какие планы претворять в жизнь. «Сегодня критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей», — подчеркнул он. Путин также отметил, что голосование — проявление патриотических чувств. В том числе в нем будут принимать участие участники специальной военной операции. «Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Наша страна большая, и везде — в каждом городе, поселке, селе — будут открыты избирательные участки <…> Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», — резюмировал он. Поляков подчеркивает, что обращение к гражданам России — стандартная процедура и «финальный аккорд» в предвыборной кампании. В том числе это способ мобилизовать электорат. По его словам, это задача любого кандидата. «Можно как угодно сагитировать сторонников, но если они останутся дома лежать на диване — придут сторонники оппонентов. Это процедура, которую необходимо выполнить. С точки зрения технологического процесса обращение к россиянам — совершенно правильный, выверенный ход, который позволит мобилизовать электорат», — пояснил эксперт. Он отметил, что выборы президента в 2024 году проходят в непростой обстановке: «Да, у нас идет СВО, есть отдельные граждане, заинтересованные в том, чтобы голосование прошло с эксцессами. В том числе есть западные партнеры, которые „спят и видят“, чтобы сделать президентские выборы триггером для каких-то событий внутри страны, „покачнуть“ политическую стабильность», — сказал он. «Действительно, есть определенные риски вмешательства извне, активизации внутренних деструктивных сил. Поэтому уделяется больше внимания к этим выборам, к их безопасности, к явке. Если большое количество людей придет проголосовать, то эти попытки деструктивных сил „внести сумятицу“ потонут в огромном количестве людей, которые пришли и высказали свое мнение, отдали свой голос», — резюмировал эксперт. В голосовании на выборах президента в этом году участвует четыре кандидата. За право стать главой государства поборются Владимир Путин, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Леонид Слуцкий. Выборы пройдут в период с 15 по 17 марта.