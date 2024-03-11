Политолог Чеснаков заявил о высоком доверии граждан РФ к избирательной системе

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Круглый стол Экспертного института социальных исследований на тему: "Выборы Президента 2024: финальный прогноз" в пресс-центре "Россия Сегодня". 11 марта 2024. Москва, чеснаков алексей
Чеснаков выступил на круглом столе «Выборы президента 2024: финальный прогноз» Фото:

Прозрачность и открытость российской избирательной системы повышает доверие граждан к институту выборов. Такое мнение в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«У людей возникает ощущение, что избирательная система у нас эффективная, открытая, прозрачная и позволяет довольно быстро получать результаты после того, когда заканчивается голосование. То есть в целом высокий уровень доверия к избирательной системе», — сказал Чеснаков. Он добавил, что соответствующее доверие стимулирует граждан идти на выборы и отдавать свой голос.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

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Прозрачность и открытость российской избирательной системы повышает доверие граждан к институту выборов. Такое мнение в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «У людей возникает ощущение, что избирательная система у нас эффективная, открытая, прозрачная и позволяет довольно быстро получать результаты после того, когда заканчивается голосование. То есть в целом высокий уровень доверия к избирательной системе», — сказал Чеснаков. Он добавил, что соответствующее доверие стимулирует граждан идти на выборы и отдавать свой голос. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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