Политолог Чеснаков заявил о высоком доверии граждан РФ к избирательной системе

11 марта 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

Чеснаков выступил на круглом столе «Выборы президента 2024: финальный прогноз» Фото: Роман Наумов © URA.RU Прозрачность и открытость российской избирательной системы повышает доверие граждан к институту выборов. Такое мнение в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «У людей возникает ощущение, что избирательная система у нас эффективная, открытая, прозрачная и позволяет довольно быстро получать результаты после того, когда заканчивается голосование. То есть в целом высокий уровень доверия к избирательной системе», — сказал Чеснаков. Он добавил, что соответствующее доверие стимулирует граждан идти на выборы и отдавать свой голос. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.

Прозрачность и открытость российской избирательной системы повышает доверие граждан к институту выборов. Такое мнение в ходе круглого стола «Выборы президента 2024: финальный прогноз» высказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «У людей возникает ощущение, что избирательная система у нас эффективная, открытая, прозрачная и позволяет довольно быстро получать результаты после того, когда заканчивается голосование. То есть в целом высокий уровень доверия к избирательной системе», — сказал Чеснаков. Он добавил, что соответствующее доверие стимулирует граждан идти на выборы и отдавать свой голос. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. В них будут участвовать четыре кандидата: Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий и Владислав Даванков.