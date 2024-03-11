Путин отправил заместителя Шойгу на новую работу

Путин назначил экс-зама Шойгу Кузьменкова заместителем директора Росгвардии
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Кузьменкова, заявил Александр Хинштейн Фото:

Генерал-полковник Алексей Кузьменков, бывший заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, назначен замглавы Росгвардии. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный», — рассказал Александр Хинштейн в своем telegram-канале.

Он отметил, что в Росгвардии Кузьменков будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения и курировать тыловой блок. По словам Хинштейна, генерал-полковник сумел в короткие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне спецоперации. Такая же система была выстроена и в Сирии. Кузьменков был назначен замминистра обороны в апреле 2023 года.

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Генерал-полковник Алексей Кузьменков, бывший заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, назначен замглавы Росгвардии. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный», — рассказал Александр Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что в Росгвардии Кузьменков будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения и курировать тыловой блок. По словам Хинштейна, генерал-полковник сумел в короткие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне спецоперации. Такая же система была выстроена и в Сирии. Кузьменков был назначен замминистра обороны в апреле 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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