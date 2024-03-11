Путин отправил заместителя Шойгу на новую работу

Генерал-полковник Алексей Кузьменков, бывший заместитель главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, назначен замглавы Росгвардии. Такой указ подписал президент России Владимир Путин, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами. Его переход в военное ведомство год назад изначально планировался как временный», — рассказал Александр Хинштейн в своем
Он отметил, что в Росгвардии Кузьменков будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения и курировать тыловой блок. По словам Хинштейна, генерал-полковник сумел в короткие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне спецоперации. Такая же система была выстроена и в Сирии. Кузьменков был назначен замминистра обороны в апреле 2023 года.
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