Путин назначил нового зама Шойгу, отвечающего за обеспечение российских войск

Путин назначил заместителем Шойгу (на фото) Андрея Булыгу
Президент Российской Федерации подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Министерство обороны.
«Указом президента Российской Федерации … назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», — говорится в сообщении Минобороны. Его передает РИА Новости.
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