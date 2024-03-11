Путин назначил нового зама Шойгу, отвечающего за обеспечение российских войск

Путин назначил Андрея Булыгу новым замминистра обороны РФ

11 марта 2024 в 20:54 Размер текста - 17 +

Путин назначил заместителем Шойгу (на фото) Андрея Булыгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Министерство обороны. «Указом президента Российской Федерации … назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», — говорится в сообщении Минобороны. Его передает РИА Новости.

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Министерство обороны. «Указом президента Российской Федерации … назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», — говорится в сообщении Минобороны. Его передает РИА Новости.