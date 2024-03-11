Путин назначил нового зама Шойгу, отвечающего за обеспечение российских войск

Путин назначил Андрея Булыгу новым замминистра обороны РФ
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, шойгу сергей
Путин назначил заместителем Шойгу (на фото) Андрея Булыгу Фото:

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Министерство обороны.

«Указом президента Российской Федерации … назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», — говорится в сообщении Минобороны. Его передает РИА Новости.

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Президент Российской Федерации подписал указ о назначении на должность заместителя министра обороны, ответственного за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Андрея Булыги. Об этом сообщает Министерство обороны. «Указом президента Российской Федерации … назначен генерал-лейтенант Андрей Булыга», — говорится в сообщении Минобороны. Его передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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