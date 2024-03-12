В России нашли способ путешествовать дешевле

Россияне смогут ездить в другие страны по аналогу страховки «Зеленая карта»

Россия планирует подключить дружественные страны к новой системе «Синяя карта», заявил Евгений Уфимцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия рассматривает возможность присоединения дружественных стран к аналогу «Зеленой карты» — новой системе международного автострахования «Синяя карта». Ожидается, что система будет предлагать услуги по страхованию на 20% дешевле, чем местные аналоги ОСАГО в каждой стране. Об этом рассказал глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Россия обсуждает подключение некоторых дружественных стран к новой системе международного автострахования „Синяя карта“ для выезжающих за границу. Новый финансовый продукт будет обходиться на 20% дешевле, чем местный аналог ОСАГО в каждой стране, ожидают на рынке», — передает слова Уфимцева газета «Известия». Он добавил, что Беларусь уже присоединилась к этой системе в сентябре 2023 года, а Турция, Азербайджан и Иран могут присоединиться в ближайшем будущем. Казахстан может вступить в систему не ранее 2025 года, заключил Уфимцев.

Решение Генеральной Ассамблеи совета страховых бюро «Зеленая карта» о приостановке на неопределенный срок членства Российского союза автостраховщиков и Белорусского бюро по транспортному страхованию привело к запрету российским страховщикам выдавать сертификаты «Зеленая карта» для поездок в страны данной системы. «Зеленая карта» — международный полис автострахования, аналог ОСАГО в России. С 1 июня 2023 года российские сертификаты прекратили действие в Евросоюзе, Великобритании и Швейцарии, но продолжали работать в других странах.