Baza: беспилотник ВСУ пытался атаковать здание ФСБ в Белгороде

В результате попытки атаки БПЛА поврежден фасад здания ФСБ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский беспилотник пытался атаковать здание управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишет Baza.
«Беспилотник попытался атаковать здание регионального управления ФСБ в Белгороде», — передает издание. По предварительным данным, в результате попытки атаки был поврежден фасад здания и выбиты окна. Информации о пострадавших нет.
Официального подтверждения информации нет. Губернатор Вячеслав Гладков также не сообщал о попытке атаки беспилотника по зданию ФСБ.
Обновлено в 12:01. Информацию об атаке на здание ФСБ подтвердили в оперативных службах, сообщает ТАСС.
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