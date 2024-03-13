Baza: беспилотник ВСУ пытался атаковать здание ФСБ в Белгороде

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В результате попытки атаки БПЛА поврежден фасад здания ФСБ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский беспилотник пытался атаковать здание управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишет Baza.

«Беспилотник попытался атаковать здание регионального управления ФСБ в Белгороде», — передает издание. По предварительным данным, в результате попытки атаки был поврежден фасад здания и выбиты окна. Информации о пострадавших нет.

Официального подтверждения информации нет. Губернатор Вячеслав Гладков также не сообщал о попытке атаки беспилотника по зданию ФСБ.

Обновлено в 12:01. Информацию об атаке на здание ФСБ подтвердили в оперативных службах, сообщает ТАСС.

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Украинский беспилотник пытался атаковать здание управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишет Baza. «Беспилотник попытался атаковать здание регионального управления ФСБ в Белгороде», — передает издание. По предварительным данным, в результате попытки атаки был поврежден фасад здания и выбиты окна. Информации о пострадавших нет. Официального подтверждения информации нет. Губернатор Вячеслав Гладков также не сообщал о попытке атаки беспилотника по зданию ФСБ. Обновлено в 12:01. Информацию об атаке на здание ФСБ подтвердили в оперативных службах, сообщает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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