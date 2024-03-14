США столкнулись с наибольшей угрозой терактов с 2001 года

Миграционный кризис в США стал причиной наибольшей террористической угрозы с момента терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.
«Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября», —
Сенатор Круз выразил мнение, что действия администрации президента Джо Байдена не способствуют укреплению безопасности страны в связи с миграционным кризисом. Он обвинил Белый дом в ухудшении ситуации за счет принятия новых мигрантов из Латинской Америки. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечал, что из-за Байдена в страну попало 15 млн нелегалов.
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