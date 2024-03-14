14 марта 2024

США столкнулись с наибольшей угрозой терактов с 2001 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка «Архипелаг грёз». Екатеринбург, американский флаг, флаг сша, инсталляция, синара арт
США столкнулись с угрозой терактов из-за мигрантов Фото:

Миграционный кризис в США стал причиной наибольшей террористической угрозы с момента терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил сенатор от штата Техас Тед Круз.

«Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — подчеркнул Круз в интервью телеканалу Fox News.

Сенатор Круз выразил мнение, что действия администрации президента Джо Байдена не способствуют укреплению безопасности страны в связи с миграционным кризисом. Он обвинил Белый дом в ухудшении ситуации за счет принятия новых мигрантов из Латинской Америки. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечал, что из-за Байдена в страну попало 15 млн нелегалов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Миграционный кризис в США стал причиной наибольшей террористической угрозы с момента терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил сенатор от штата Техас Тед Круз. «Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — подчеркнул Круз в интервью телеканалу Fox News. Сенатор Круз выразил мнение, что действия администрации президента Джо Байдена не способствуют укреплению безопасности страны в связи с миграционным кризисом. Он обвинил Белый дом в ухудшении ситуации за счет принятия новых мигрантов из Латинской Америки. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечал, что из-за Байдена в страну попало 15 млн нелегалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...