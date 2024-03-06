Спикер Джонсон: из-за Байдена в США попали 15 млн нелегалов

07 марта 2024 в 06:41 Размер текста - 17 +

Байден довел США до кризиса, полагает Джонсон Фото: Official White House / Cameron Smith Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о значительном увеличении числа нелегальных мигрантов в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена. По его словам, за последние три года их количество достигло 15 миллионов человек. «Некоторые из нас уверены, что 15 миллионов незаконных чужаков пересекли эту границу с тех пор, как Джо Байден пришел в Овальный кабинет три года назад», — сообщил Джонсон перед выступлением американского президента в Конгрессе, его слова приводит The Washington Post . Джонсон также отметил, что среди нелегальных мигрантов находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США. Он описал ситуацию с миграцией в стране как «кризис», «катастрофу» и «упадок».

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о значительном увеличении числа нелегальных мигрантов в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена. По его словам, за последние три года их количество достигло 15 миллионов человек. «Некоторые из нас уверены, что 15 миллионов незаконных чужаков пересекли эту границу с тех пор, как Джо Байден пришел в Овальный кабинет три года назад», — сообщил Джонсон перед выступлением американского президента в Конгрессе, его слова приводит The Washington Post. Джонсон также отметил, что среди нелегальных мигрантов находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США. Он описал ситуацию с миграцией в стране как «кризис», «катастрофу» и «упадок».