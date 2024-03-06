06 марта 2024

Спикер Джонсон: из-за Байдена в США попали 15 млн нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, Джо Байден,  stock
Байден довел США до кризиса, полагает Джонсон Фото:

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о значительном увеличении числа нелегальных мигрантов в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена. По его словам, за последние три года их количество достигло 15 миллионов человек.

«Некоторые из нас уверены, что 15 миллионов незаконных чужаков пересекли эту границу с тех пор, как Джо Байден пришел в Овальный кабинет три года назад», — сообщил Джонсон перед выступлением американского президента в Конгрессе, его слова приводит The Washington Post.

Джонсон также отметил, что среди нелегальных мигрантов находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США. Он описал ситуацию с миграцией в стране как «кризис», «катастрофу» и «упадок».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон сделал заявление о значительном увеличении числа нелегальных мигрантов в США с момента вступления в должность президента Джо Байдена. По его словам, за последние три года их количество достигло 15 миллионов человек. «Некоторые из нас уверены, что 15 миллионов незаконных чужаков пересекли эту границу с тех пор, как Джо Байден пришел в Овальный кабинет три года назад», — сообщил Джонсон перед выступлением американского президента в Конгрессе, его слова приводит The Washington Post. Джонсон также отметил, что среди нелегальных мигрантов находятся более 600 тысяч преступников, которые совершают нападения на граждан США. Он описал ситуацию с миграцией в стране как «кризис», «катастрофу» и «упадок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...