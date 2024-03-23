Путин и Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве

Токаев выразил глубокие соболезнования Путину в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в «Крокусе»
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Глава РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве. Об этом сообщил Кремль.
«С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество», — говорится в сообщении,
Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует всю известную информацию.
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