Путин и Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, путин владимир, одкб, токаев касым-жомарт
Токаев выразил глубокие соболезнования Путину в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в «Крокусе» Фото:
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Глава РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве. Об этом сообщил Кремль.

«С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией.

Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует всю известную информацию.

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Глава РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве. Об этом сообщил Кремль. «С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует всю известную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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