Путин и Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве

23 марта 2024 в 18:18 Размер текста - 17 +

Токаев выразил глубокие соболезнования Путину в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в «Крокусе» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Глава РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве. Об этом сообщил Кремль. «С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует всю известную информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев договорились об антитеррористическом сотрудничестве. Об этом сообщил Кремль. «С обеих сторон подтверждено намерение активизировать антитеррористическое сотрудничество», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Отмечается, что Токаев выразил соболезнования в связи с трагедией. Теракт в «Крокусе» случился вечером 22 марта. Террористов задержали, сообщил Путин. На данный момент известно о 115 погибших. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, где публикует всю известную информацию.