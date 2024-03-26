В тагильской школе парту, за которой сидел Путин, отдадут отличникам

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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
На парте хотят указать дату визита Путина в школу Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в модернизированной школе №32 отметят парту, за которой сидел президент России Владимир Путин во время посещения учреждения 15 февраля. Место будет предназначено для отличников по физике, рассказали в департаменте информполитики региона.

«В школе обсуждается идея — отметить парту, за которой сидел Владимир Путин в кабинете физики. Возможно, на столешнице напишут дату посещения президентом школы после модернизации, приклеят фото. Садиться за парту будут только отличники по физике, для них это может стать хорошей мотивацией», — сказано в сообщении.

Глава государства побывал в нижнетагильской школе во время визита в Свердловскую область. Школа является старейшей в городе, которую отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Образование». На ее реконструкцию ушло порядка 360 млн рублей.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в модернизированной школе №32 отметят парту, за которой сидел президент России Владимир Путин во время посещения учреждения 15 февраля. Место будет предназначено для отличников по физике, рассказали в департаменте информполитики региона. «В школе обсуждается идея — отметить парту, за которой сидел Владимир Путин в кабинете физики. Возможно, на столешнице напишут дату посещения президентом школы после модернизации, приклеят фото. Садиться за парту будут только отличники по физике, для них это может стать хорошей мотивацией», — сказано в сообщении. Глава государства побывал в нижнетагильской школе во время визита в Свердловскую область. Школа является старейшей в городе, которую отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Образование». На ее реконструкцию ушло порядка 360 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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