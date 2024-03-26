В тагильской школе парту, за которой сидел Путин, отдадут отличникам

26 марта 2024 в 15:09 Размер текста - 17 +

На парте хотят указать дату визита Путина в школу Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в модернизированной школе №32 отметят парту, за которой сидел президент России Владимир Путин во время посещения учреждения 15 февраля. Место будет предназначено для отличников по физике, рассказали в департаменте информполитики региона. «В школе обсуждается идея — отметить парту, за которой сидел Владимир Путин в кабинете физики. Возможно, на столешнице напишут дату посещения президентом школы после модернизации, приклеят фото. Садиться за парту будут только отличники по физике, для них это может стать хорошей мотивацией», — сказано в сообщении. Глава государства побывал в нижнетагильской школе во время визита в Свердловскую область. Школа является старейшей в городе, которую отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Образование». На ее реконструкцию ушло порядка 360 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в модернизированной школе №32 отметят парту, за которой сидел президент России Владимир Путин во время посещения учреждения 15 февраля. Место будет предназначено для отличников по физике, рассказали в департаменте информполитики региона. «В школе обсуждается идея — отметить парту, за которой сидел Владимир Путин в кабинете физики. Возможно, на столешнице напишут дату посещения президентом школы после модернизации, приклеят фото. Садиться за парту будут только отличники по физике, для них это может стать хорошей мотивацией», — сказано в сообщении. Глава государства побывал в нижнетагильской школе во время визита в Свердловскую область. Школа является старейшей в городе, которую отремонтировали в рамках президентского нацпроекта «Образование». На ее реконструкцию ушло порядка 360 млн рублей.