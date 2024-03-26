26 марта 2024

Единственный трамвай из Академического района Екатеринбурга изменит маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый трамвай в Академическом районе. Екатеринбург, академический район, ночь, трамвай
Трамвай будет ездить по изначальному маршруту Фото:

В Екатеринбурге трамвай № 1, едущий из Академического на Вторчермет, перестанет ездить к кольцу остановки «Керамическая». Информация об обновленном расписании, которое начнет действовать с 1 апреля, появилась в СМИ.

Когда трамвай был запущен по новому маршруту, на его пути не оказалось диспетчерских пунктов, где сотрудники могли бы меняться с коллегами или обедать, поэтому иногда составы ходили до остановки «Керамика», где он был. Однако недавно этот вопрос был решен.

«В феврале в Академическом начали обустраивать диспетчерский пункт, который будет использоваться транспортниками при обслуживании маршрута. Теперь трамваи № 1 будут постоянно ездить только до Титова, не делая крюк через Керамику», — пишет Е1.RU.

Строительство трамвайной ветки в Академический район началось летом 2021 года. Первый трамвай запустили 23 декабря 2023 года. Он доехал до центра города за полчаса. Сейчас из-за скорости составов, не стоящих в пробках, жители района по утрам не вмещаются в трамваи.

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В Екатеринбурге трамвай № 1, едущий из Академического на Вторчермет, перестанет ездить к кольцу остановки «Керамическая». Информация об обновленном расписании, которое начнет действовать с 1 апреля, появилась в СМИ. Когда трамвай был запущен по новому маршруту, на его пути не оказалось диспетчерских пунктов, где сотрудники могли бы меняться с коллегами или обедать, поэтому иногда составы ходили до остановки «Керамика», где он был. Однако недавно этот вопрос был решен. «В феврале в Академическом начали обустраивать диспетчерский пункт, который будет использоваться транспортниками при обслуживании маршрута. Теперь трамваи № 1 будут постоянно ездить только до Титова, не делая крюк через Керамику», — пишет Е1.RU. Строительство трамвайной ветки в Академический район началось летом 2021 года. Первый трамвай запустили 23 декабря 2023 года. Он доехал до центра города за полчаса. Сейчас из-за скорости составов, не стоящих в пробках, жители района по утрам не вмещаются в трамваи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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