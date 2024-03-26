Единственный трамвай из Академического района Екатеринбурга изменит маршрут

27 марта 2024 в 07:39 Размер текста - 17 +

Трамвай будет ездить по изначальному маршруту Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге трамвай № 1, едущий из Академического на Вторчермет, перестанет ездить к кольцу остановки «Керамическая». Информация об обновленном расписании, которое начнет действовать с 1 апреля, появилась в СМИ. Когда трамвай был запущен по новому маршруту, на его пути не оказалось диспетчерских пунктов, где сотрудники могли бы меняться с коллегами или обедать, поэтому иногда составы ходили до остановки «Керамика», где он был. Однако недавно этот вопрос был решен. «В феврале в Академическом начали обустраивать диспетчерский пункт, который будет использоваться транспортниками при обслуживании маршрута. Теперь трамваи № 1 будут постоянно ездить только до Титова, не делая крюк через Керамику», — пишет Е1.RU. Строительство трамвайной ветки в Академический район началось летом 2021 года. Первый трамвай запустили 23 декабря 2023 года. Он доехал до центра города за полчаса. Сейчас из-за скорости составов, не стоящих в пробках, жители района по утрам не вмещаются в трамваи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге трамвай № 1, едущий из Академического на Вторчермет, перестанет ездить к кольцу остановки «Керамическая». Информация об обновленном расписании, которое начнет действовать с 1 апреля, появилась в СМИ. Когда трамвай был запущен по новому маршруту, на его пути не оказалось диспетчерских пунктов, где сотрудники могли бы меняться с коллегами или обедать, поэтому иногда составы ходили до остановки «Керамика», где он был. Однако недавно этот вопрос был решен. «В феврале в Академическом начали обустраивать диспетчерский пункт, который будет использоваться транспортниками при обслуживании маршрута. Теперь трамваи № 1 будут постоянно ездить только до Титова, не делая крюк через Керамику», — пишет Е1.RU. Строительство трамвайной ветки в Академический район началось летом 2021 года. Первый трамвай запустили 23 декабря 2023 года. Он доехал до центра города за полчаса. Сейчас из-за скорости составов, не стоящих в пробках, жители района по утрам не вмещаются в трамваи.