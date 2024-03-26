26 марта 2024

Жильцы дома в центре Екатеринбурга продают его за миллиард рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, окно, двухэтажный жилой дом
Площадь дома составляет 1271 квадратных метров Фото:

В Екатеринбурге жильцы дома по адресу Энгельса,4 выставили на продажу все 26 квартир и два коммерческих помещения трехэтажного здания. Собственники сошлись на общей стоимости сделки в миллиард рублей. Информация об этом появилась на сайте агентства по продаже недвижимости «Этажи».

«Продам жилой дом в центре Екатеринбурга, 26 квартир, два коммерческих помещения. Локация просто идеальная для построения собственного бизнеса и получения дохода уже в ближайшее время», — рассказал продавец. К зданию также относится парковка и закрытая территория. Площадь постройки составляет 1271 квадратных метров.

По его словам, земля оформлена под общедолевую собственность. «Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута. Готовы выйти на сделку», — отметил владелец одной из квартир дома.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к продавцу. На момент публикации ответ получить не удалось.

Возле жилого дома находятся ЖК «Кандинский» с премиальными квартирами, штаб-квартира «Русской медной компании» (РМК) и бизнес-центр «Карнеол», на месте которого «Брусника» построит новый дом. Кроме того, в 50-ти метрах от здания протекает река Исеть.

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Фото:

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В Екатеринбурге жильцы дома по адресу Энгельса,4 выставили на продажу все 26 квартир и два коммерческих помещения трехэтажного здания. Собственники сошлись на общей стоимости сделки в миллиард рублей. Информация об этом появилась на сайте агентства по продаже недвижимости «Этажи». «Продам жилой дом в центре Екатеринбурга, 26 квартир, два коммерческих помещения. Локация просто идеальная для построения собственного бизнеса и получения дохода уже в ближайшее время», — рассказал продавец. К зданию также относится парковка и закрытая территория. Площадь постройки составляет 1271 квадратных метров. По его словам, земля оформлена под общедолевую собственность. «Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута. Готовы выйти на сделку», — отметил владелец одной из квартир дома. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к продавцу. На момент публикации ответ получить не удалось. Возле жилого дома находятся ЖК «Кандинский» с премиальными квартирами, штаб-квартира «Русской медной компании» (РМК) и бизнес-центр «Карнеол», на месте которого «Брусника» построит новый дом. Кроме того, в 50-ти метрах от здания протекает река Исеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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