В Екатеринбурге жильцы дома по адресу Энгельса,4 выставили на продажу все 26 квартир и два коммерческих помещения трехэтажного здания. Собственники сошлись на общей стоимости сделки в миллиард рублей. Информация об этом появилась на сайте агентства по продаже недвижимости «Этажи».
«Продам жилой дом в центре Екатеринбурга, 26 квартир, два коммерческих помещения. Локация просто идеальная для построения собственного бизнеса и получения дохода уже в ближайшее время», — рассказал продавец. К зданию также относится парковка и закрытая территория. Площадь постройки составляет 1271 квадратных метров.
По его словам, земля оформлена под общедолевую собственность. «Проведено собрание, договоренность с собственниками достигнута. Готовы выйти на сделку», — отметил владелец одной из квартир дома.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к продавцу. На момент публикации ответ получить не удалось.
Возле жилого дома находятся ЖК «Кандинский» с премиальными квартирами, штаб-квартира «Русской медной компании» (РМК) и бизнес-центр «Карнеол», на месте которого «Брусника» построит новый дом. Кроме того, в 50-ти метрах от здания протекает река Исеть.
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